公司通告升職女職員獲讚「一絲不掛」　網民爆笑：難怪可升職

本港過往曾有電視劇情節提及角色「路不拾遺」的美德，但對白變成「拾遺不報」，引來全城爆笑。用錯成語隨時變笑柄，但「人類總要重複同樣的錯誤」，社交平台Facebook近日流傳1張電郵截圖，疑是來自某公司有關人事升職的內部通知，通知同事有1名女同事即日起正式晉升為行政秘書，同時大讚對方加入公司以來表現良好，包括處事「一絲不掛」。管理層深表肯定其貢獻，深信對方在新職位上可以繼續發揮所長，為公司作出更大貢獻，請各位同事繼續給予支持和配合。



網民：係咪想寫『一絲不苟』？

通告因激讚升職的女員工「一絲不掛」而受到關注，帖文在網上瘋傳，不少網民笑言「係咪想寫『一絲不苟』？」、「做事認真變全裸？」、「可能公司無寫錯呢？」、「大家明點解女同事升到做行政秘書啦」、「管理層梗係深表肯定佢嘅貢獻啦」、「一絲不掛？難怪可以升職」。

公司通知各位同事，其中一名女同事即日起正式晉升為行政秘書，同時大讚對方加入公司以來表現良好，包括「處事一絲不掛」。（Facebook圖片）

一絲不苟解作做事認真

根據台灣教育部成語字典，「一絲不苟」解作做事認真，一點也不馬虎，「不苟」一詞早就出現在《周禮．地官．大司徒》，指對人民的12種教化方法，古人認為如果可以讓人民在祭祀時，養成恭敬態度，對先人尊崇敬謹，在面對在生的親人時一定「不苟」，為了強調語義，古人在「不苟」前方位置加上「一絲」。

該名女員工獲升任行政秘書，被讚「處事一絲不掛」，結果該通告在網上瘋傳。（AI生成圖片）

一絲不掛意指赤身裸露

至於「一絲不掛」解作赤身裸露，亦可以理解成無所牽累，不為塵俗所牽累，也可以寫成「寸絲不挂」、「寸絲不掛」，許多文學作品曾經用過「一絲不掛」一詞。

本港過往曾有電視劇情節提及角色「路不拾遺」美德，但對白變成「拾遺不報」，引來全城爆笑。（網上圖片）

（Facebook）

其他報道：日本壽司店職員派卡片！新界變新「畀」 寫錯失誤揭校對重要性

打錯字是無法避免的事，但錯字被印上卡片上實在令人尷尬。有香港女生在Facebook群組「青衣街坊吹水會」發帖表示，收到日本連鎖壽司店1名職員的卡片，其店舖位於新界青衣城一期，但卡片將新「界」寫成新「畀」，她笑言：「佢遞俾我嗰下，我笑咗，同唔同返佢公司講好呢？」。



樓主收到日本壽司店1名職員的卡片，發現店舖位於新界青衣城一期，但卡片將新「界」寫成新「畀」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

網民︰新畀喺邊度？

帖文引來許多網民留言，有人笑稱「新畀」的地點「可能係日本字嚟」、「冇校對囉」、「成功幫佢賣廣告」、「新畀喺邊度？」。

樓主笑言「佢遞俾我嗰下，我笑咗，同唔同返佢公司講好呢？」。（AI生成圖片）

2字輸入法極似

「界」的倉頡輸入法是「田人中中」，即是「WOLL」，速成輸入法只是「田中」（WL），然後在選字表上排第3項。至於「畀」的倉頡輸入法只是「田一中」（WML），速成輸入法卻相同，但在選字表上排第4項，不排除有人用速成輸入法，卻選錯字。

資深校對提出3大入職條件

日劇《校對女王》多年前熱播，掀起大眾對校對的憧憬，但本港紙媒沒落，網媒興起，錯了可以即改，校對變得愈來愈受忽視，《香港01》曾訪問兩位資深校對，以了解行業運作，當中吳順忠指出改錯字只是初級校對，「進一步的，要懂得分辨字詞用法，不能混淆」，指出做校對有3大條件︰

1. 要有文字修養，經驗積累

2. 要用心，對文字敏感

3. 要大膽懷疑、求證



日本壽司店職員派卡片！新界變新「畀」 寫錯失誤揭校對重要性