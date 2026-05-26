日本壽司店職員派卡片！新界變新「畀」　寫錯失誤揭校對重要性

打錯字是無法避免的事，但錯字被印上卡片上實在令人尷尬。有香港女生在Facebook群組「青衣街坊吹水會」發帖表示，收到日本連鎖壽司店1名職員的卡片，其店舖位於新界青衣城一期，但卡片將新「界」寫成新「畀」，她笑言：「佢遞俾我嗰下，我笑咗，同唔同返佢公司講好呢？」。



樓主收到日本壽司店1名職員的卡片，發現店舖位於新界青衣城一期，但卡片將新「界」寫成新「畀」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

網民︰新畀喺邊度？

帖文引來許多網民留言，有人笑稱「新畀」的地點「可能係日本字嚟」、「冇校對囉」、「成功幫佢賣廣告」、「新畀喺邊度？」。

2字輸入法極似

「界」的倉頡輸入法是「田人中中」，即是「WOLL」，速成輸入法只是「田中」（WL），然後在選字表上排第3項。至於「畀」的倉頡輸入法只是「田一中」（WML），速成輸入法卻相同，但在選字表上排第4項，不排除有人用速成輸入法，卻選錯字。

樓主笑言「佢遞俾我嗰下，我笑咗，同唔同返佢公司講好呢？」。（AI生成圖片）

資深校對提出3大入職條件

日劇《校對女王》多年前熱播，掀起大眾對校對的憧憬，但本港紙媒沒落，網媒興起，錯了可以即改，校對變得愈來愈受忽視，《香港01》曾訪問兩位資深校對，以了解行業運作，當中吳順忠指出改錯字只是初級校對，「進一步的，要懂得分辨字詞用法，不能混淆」，指出做校對有3大條件︰

1. 要有文字修養，經驗積累

2. 要用心，對文字敏感

3. 要大膽懷疑、求證