好人好事｜坑口女客人遺銀包　女途人交予男店員　熱心女獲讚現身

路不拾遺看似舉手之勞，但對物主而言，卻是一件暖心大事！本港有女生在Facebook群組「將軍澳主場」發文表示，今年6月9日到港鐵坑口站樓上店舖購物，「之後唔留神跌咗銀包」，之後收到店員來電通知，表示「有位路過嘅途人執到我銀包，好心執起交給店員保管」。店員一直看守和致電通知，再等候樓主折返認領。樓主最終發現「入面所有現金、證件全部齊整，一啲都冇少」。



物主公開事件致謝

樓主慨嘆「好遺憾冇機會親自多謝呢位熱心途人」，同時多謝店員Tony幫忙，大讚「喺現今社會，願意主動執失物交舖頭等失主，呢份誠實同善心真係好珍貴」，樓主特意在群組公開事件，「衷心向2位好心人講一聲：多謝晒你哋，令我感受到坑口滿滿人情味」。

樓主多謝男職員和熱心女途人。（AI生成圖片）

熱心途人現身 物主再次多謝

許多網民同樣大讚，紛紛建議「寫感謝信畀樓上公司」、「發送電郵去佢舖頭讚揚佢會更加開心」。該名熱心女途人亦有現身，表示樓主當時「跌咗銀包喺收銀隔離條柱，我執咗俾職員，職員打開銀包見到你有張樓上會員卡，我就走」。樓主回覆「滿心感恩遇上善良嘅你！多謝你拾獲銀包妥善交予店員，免去我無數麻煩，你嘅善心我會永遠記在心裏，由衷向你講一聲多謝晒」。

事件發生在港鐵坑口站樓上店舖。（資料圖片）

（Facebook群組「將軍澳主場」）

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每個人做多一步，社會就會變得更和諧。本港有男生在Facebook群組「大埔 TAI PO」表示，遇到1名傷殘老翁，連風扇故障都沒有經濟能力更換，而家中連洗衣機都沒有，「感恩上天，安排我和那位伯伯可以結一份善緣，二話不說即幫他解決生活基本需要」。男生認為「幫人就像一塊鏡，當你在幫人時，就是幫鏡中的自己」。



樓主爬高為傷殘老翁安裝風扇。（Facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

樓主熱心安裝風扇和洗衣機

從帖文的照片可見，老翁住所簡陋狹窄，並非全屋鋪上地磚，樓主爬高安裝風扇，蹲下安裝洗衣機，桌上有餅乾和其他乾糧，不排除都是樓主為老翁購買。

樓主蹲下安裝洗衣機。（Facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

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