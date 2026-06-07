好人好事｜搭的士遺留iPhone　司機極速歸還僅收咪錶錢　乘客感激

路不拾遺，當然值得嘉許。有港男在的士群組表揚好心的士司機，表示在港鐵機場快綫青衣站乘搭一輛的士到荃灣，下車才發現iPhone手機遺留在車上。他隨後聯絡到司機，對方馬上駕車歸還手機，更只收取咪錶上的車費，大讚好心的哥值得嘉許。



樓主大讚該名司機「態度友善、誠實可靠，拾金不昧，值得嘉許」。（《降魔的2.0.》劇照）

港男：值得嘉許

樓主在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，今年4月13日大約晚上10時30分，他在港鐵機場快綫青衣站乘搭一輛的士，前往荃灣，下車後發現將iPhone 14 Pro Max遺留在車上。

樓主隨後聯絡到該名司機，對方「非常迅速地將手機歸還，而且只收取咪錶車資，沒有額外收費」，他大讚該名司機「態度友善、誠實可靠，拾金不昧，值得嘉許」，同時公開該輛的士車牌號碼。

的士乘客3大方法尋找失物

乘客如果發現自己遺留財物在的士內，可以致電商業電台的「馬路的事-的士失物熱線」187 2920，市民亦可使用報失平台「的士聯合報失服務中心」，平台透過廣播協助尋找失物，乘客可以攜帶相關資料前往附近警署報案，或查詢香港警方的拾遺紀錄。

（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）