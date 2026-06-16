49歲老員工深夜公司廁所吸煙被炒　索賠¥20萬被拒　網民意見兩極

「大家都這麼做」不能成為免罪金牌！吉林1名49歲老員工深夜在工廠廁所內吸煙遭開除，認為公司處罰過重，入稟索賠20萬人民幣（約23萬港元）。公司指員工手冊指明禁煙區內吸煙屬於嚴重違紀行為，公司可辭退違規者且不予經濟賠償。法院審理認為，該員工屬明知故犯，公司「炒人」是合法之舉，駁回員工索賠訴求。有網民認同公司嚴肅處置違規吸煙者的做法，亦有人質疑這可能是公司「合法炒魷高齡員工」的伎倆。



吉林1名49歲老員工深夜在工廠廁所內吸煙遭辭退。（AI生成圖片）

工廠廁所吸煙遭「炒魷」 老員工索賠¥20萬

據內地媒體《大河報》報道，吉林長春1名49歲老員工董某於某日凌晨約2時在工廠廁所內吸煙，公司得知後以其在禁煙區吸煙為由將他辭退。董某不滿處罰結果，揚言「大家都這麼做」，認為公司繞過警告處分階段就直接開除，涉嫌不當解僱，遂上訴至法庭索賠逾20萬人民幣的解僱賠償。

董某任職的公司在《員工手冊》明確指出，在廠區禁煙區吸煙屬於嚴重違紀行為。（AI生成圖片）

老員工明知故犯 法院駁回其索賠訴求

董某任職公司的《員工手冊》寫明，在廠區禁煙區吸煙屬於嚴重違紀行為，一旦發現，公司有權解除僱傭合約且無須支付任何賠償。法院審理認為，相關規定合法合規、合乎公序良俗，而董某作為老員工明知故犯、嚴重違紀，公司可依法解除與董某的勞動關係，於是駁回董某的申訴。

法院審理認為，董某明知故犯，公司依照規章制度解除與他的勞動關係是合法之舉，最終駁回他的索賠訴求。（AI生成圖片）

安全至上還是「合法炒魷」？網民意見兩極

眾多網民認為工廠禁煙區吸煙嚴重危害安全，大讚公司嚴肅處置違規員工的行為「你知道的，我很少站公司這邊的」、「公司應該反告他，高危廠區吸煙安全隱患極大」、「判得好！大快人心！」。不過，亦有部分網民懷疑這可能是公司「合法炒魷高齡員工」的伎倆。

其他報道：深圳男上班吃早餐遭「炒魷」 調解員指不屬嚴重違規 公司需賠償

上班吃早餐被開除？深圳近日發生1宗離奇勞資糾紛，某科技公司的員工任職剛滿1年，因上班吃早餐和老闆吵起來，後被微信通知終止僱傭合約「炒魷」。員工認為公司違法終止勞動合同，向當地公共法律服務中心調解委員會申請調解，調解員認為上班吃早餐難以斷定是「嚴重違反勞動紀律」，最終雙方達成和解，公司要支付員工薪金及賠償金逾8,000元人民幣（約9,200港元），雙方正式終止僱傭合約。



深圳某科技公司員工張某因上班吃早餐與老闆發生爭執，後在微信被單方通知終止僱傭合約。（AI生成圖片）

深圳男上班吃早餐被老闆解僱

據《第一現場》報道，深圳某科技公司員工張某任職剛滿1年，因在上班時間吃早餐與老闆發生爭執，後在微信被通知「不用再來上班」，終止其僱傭合約。張某認為上班吃個包並非嚴重違規行為，質疑公司是為違法解僱的藉口，雙方協商無果，他便向坪山區公共法律服務中心調解委員會申請調解。

調解員廖霞表示，該公司的規章制度、程序存在瑕疵。（《第一現場》影片截圖）

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