不只王老吉！夏蘭特拍美的廣告超爆笑　嶄新訓練孭完洗衣機孭雪櫃

許多品牌趁世界盃2026開鑼聘請球星擔任代言人，當中英超曼城隊的挪威國腳夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德），早前成為內地涼茶品牌王老吉的全球代言人，片中「魔改」洗腦式夏蘭特打氣歌，配上夏蘭特可愛表情，最後由本人用咬字奇特的普通話唸出經典口號：「怕上火，喝王老吉」，影片瞬間爆紅。



除了王老吉，其實夏蘭特早於2023年8月已成為內地電器企業「美的集團」的全球代言人，而近日乘着世界盃熱潮推出新宣傳片，曼城隊在大約1個月前於官方Instagram專頁上載廣告短片，長約1分鐘，當然由夏蘭特擔正做主角，但內容卻極度爆笑。



夏蘭特一開始表情極度嚴肅，正在背負重物進行訓練。（Instagram@mancity影片截圖）

夏蘭特孭洗衣機跑步

影片一開始，夏蘭特表情極度嚴肅，正在背負重物進行訓練，但鏡頭一轉，見到夏蘭特揹着的竟是洗衣機，然後在跑步機上慢步，教練更將衣物拋入洗衣機內去增加負重，但夏蘭特「冇有怕」，用英文揚言「Come on, give me more. I need more」（來吧，給我更多，我需要更多）。

鏡頭一轉，變成夏蘭特孭住洗衣機，在跑步機上慢步，教練更將衣物拋入洗衣機內，以增加負重，但夏蘭特「冇有怕」。（Instagram@mancity影片截圖）

夏蘭特笑言：Easy

教練認真「亂噏」，聲稱可以一系列嶄新訓練方式加強夏蘭特的體能，夏蘭特改孭雪櫃進行深蹲或將冷氣機當作啞鈴舉起，形容「Easy」（容易），隨後1名女子詢問能否從雪櫃內取三文治，但訓練仍在進行中，廣告便結束。

夏蘭特改孭雪櫃進行深蹲。（Instagram@mancity影片截圖）

逾60萬人讚好影片

所謂「嶄新訓練方式」當然是虛構，但美的電器的宣傳策略卻湊效，影片引來逾60萬人讚好，許多網民留言大讚爆笑。

夏蘭特將冷氣機當作啞鈴舉起。（Instagram@mancity影片截圖）

王老吉廣告笑爆網民 夏蘭特笑稱：想「吃」重慶的穿樓輕軌

夏蘭特今年6月8日在個人Instagram帳號發布短片，用蹩腳普通話向內地網友打招呼：「大家好，我是王老吉WALOVI全球代言人艾寧夏蘭特」，加上代言廣告畫面和聲音都太魔性，所以在網上瘋傳。正當這股夏蘭特效應還在「炸網」之際，夏蘭特同日接受媒體採訪時，同樣爆出詼諧發言，「若來到中國，比起宮保雞丁，更想『吃』重慶的穿樓輕軌」，夏蘭特繼續發揮幽默本色。

（Instagram）

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本港過往曾有電視劇情節提及角色「路不拾遺」的美德，但對白變成「拾遺不報」，引來全城爆笑。用錯成語隨時變笑柄，但「人類總要重複同樣的錯誤」，社交平台Facebook近日流傳1張電郵截圖，疑是來自某公司有關人事升職的內部通知，通知同事有1名女同事即日起正式晉升為行政秘書，同時大讚對方加入公司以來表現良好，包括處事「一絲不掛」。管理層深表肯定其貢獻，深信對方在新職位上可以繼續發揮所長，為公司作出更大貢獻，請各位同事繼續給予支持和配合。



公司通知各位同事，其中一名女同事即日起正式晉升為行政秘書，同時大讚對方加入公司以來表現良好，包括「處事一絲不掛」。（Facebook圖片）

網民：係咪想寫『一絲不苟』？

通告因激讚升職的女員工「一絲不掛」而受到關注，帖文在網上瘋傳，不少網民笑言「係咪想寫『一絲不苟』？」、「做事認真變全裸？」、「可能公司無寫錯呢？」、「大家明點解女同事升到做行政秘書啦」、「管理層梗係深表肯定佢嘅貢獻啦」、「一絲不掛？難怪可以升職」。

該名女員工獲升任行政秘書，被讚「處事一絲不掛」，結果該通告在網上瘋傳。（AI生成圖片）

本港過往曾有電視劇情節提及角色「路不拾遺」美德，但對白變成「拾遺不報」，引來全城爆笑。（網上圖片）

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