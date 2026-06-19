情侶遭杭州LV店員人墻包圍　買逾¥9萬瑕疵手袋　因防塵袋刻字拒退

旅遊順道購買名牌手袋，但一不小心隨時中伏。來自江蘇的張女士與男友在浙江杭州旅遊時，在當地1間LOUIS VUITTON（LV，路易威登）專門店購物，店員極力推銷1款價值9.45萬人民幣（約11萬港元）的鴕鳥皮手袋，號稱「全國只有2個」，張女士婉拒後店員沒有放棄，當其男友鬆口表示可以購買時，店方還叫來3名男店員組成「人牆」包圍。隨後張女士發現手袋有瑕疵，更懷疑該手袋為展銷品，但店員卻以防塵袋已被刻字為由拒絕退貨。



張女士與男友在浙江杭州旅遊時，在當地1間LV專門店購物。（微博影片截圖）

張女士與男友在浙江杭州旅遊時，在當地1間LV專門店購物。（微博影片截圖）

店員築「人牆」包圍 男友無奈付款當生日禮物

當事人張女士向浙江衛視節目《1818黃金眼》申訴，從她踏入店內開始，店員的目光便形影不離。店員不斷向她強調這款手袋罕有：「全國只有2隻，是最新款。」但即使張女士表明2個月前才剛買新袋並加以拒絕。店員仍死纏爛打稱：「誰不想擁有美好的事物？」

張女士回憶，從她踏入店內開始，店員的目光便形影不離。（微博影片截圖）

店員不斷向她強調這款手袋的稀缺，稱全國只有2個。（微博影片截圖）

店員不斷向她強調這款手袋的稀缺，稱全國只有2個。（微博圖片）

雙方僵持不下，直到張女士的男友鬆口表示可以購買，該名店員竟隨即叫來3名男店員將他們團團圍住。張女士無奈表示，男友平日不善言辭且「臉皮薄」，當時只想大事化小，加上原本就打算送她生日禮物，在半強迫的壓力下遂爽快付款購入。

張女士男友的付款記錄。（微博影片截圖）

回酒店拍片驚見色差 揭防塵袋已被刻字拒退貨

張女士與男友帶著新袋回到酒店後，準備拍攝影片與朋友分享，豈料在錄影途中，細看下發現手袋表面有顏色不均勻情況。當晚7時，張女士立即拍下瑕疵照片，透過WeChat發送給店員並提出換貨申請。

張女士發現手袋表面有顏色不均勻情況。（微博圖片）

張女士立即拍下瑕疵照片，透過WeChat發送給店員並提出換貨申請。（微博影片截圖）

店員回應稱，購買時已在防塵袋標籤上，刻下張女士男友名字的首字母，正常情況下無法退換。張女士此時才從男友處得知，付款前的確被告知刻印後無法退貨，但她據理力爭，強調自己當時並不知情，而且防塵袋根本不影響二次銷售。經一輪交涉後，店員改口稱該款手袋全國僅得2個，需要事件協商調貨。

店員回應在防塵袋標籤上刻下了張女士男友名字的首字母，正常情況下無法退還。（微博圖片）

經一輪交涉後，店員改口稱該款手袋全國僅得2個，需要事件協商調貨。（微博影片截圖）

「小紅書」驚揭手袋疑似全國巡迴展出 質疑欺詐堅決退款

等待換貨期間，張女士通過小紅書驚訝地發現，這款手袋竟然在不同城市的LV專櫃都曾出現過，並被試背過，她認為這說明這款手袋並不是全新的，只是展銷品，被很多人「摸過背過」，更有大批網民上傳「試背」照片。

張女士直言，這證明店方售予她的根本不是全新商品，而是1隻被無數人「摸過背過」的展銷品。當店員通知新袋已成功調配、並稱可安排更換之際，張女士表示堅決拒絕換貨，要求全額退貨退款，並強烈質疑店方未有詳細告知商品真實情況，涉嫌欺詐。

張女士表示堅決拒絕換貨，要求全額退貨退款。（微博圖片）

張女士表示堅決拒絕換貨，要求全額退貨退款。（微博影片截圖）

據張女士反饋，店方已將該手袋交由LV公司進行鑑定，以確定是否有瑕疵。店員給出的最終方案是讓張女士換購金額不低於9.45萬人民幣（約11萬港元）的其他產品，至今品牌方仍未有進一步答覆。張女士強調，男友性格內向，故她必須挺身而出，捍衛自己的合法權益。

店員給出的最終方案是讓張女士換購金額不低於9.45萬人民幣（約11萬港元）的其他產品。（微博影片截圖）

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