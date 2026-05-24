山東山姆開業掀搶購潮！「假救護車」運貨登熱搜　急救中心急澄清

救護車變代購車？山東濟南1輛閃著警燈、塗有紅十字標誌的救護車，竟在連鎖會員超市山姆門外，大肆搬運日用品及食品，影片在微博瘋傳，被網民嘲諷「公車私用變代購」。事件引發輿論嘩然，當地急救部門迅速回應，直指涉事車輛並非正規救護車，而是非法改裝的「黑救護」，如發現車牌號會向交由交警部門處理。



山東濟南1輛閃著警燈、塗有紅十字標誌的救護車，竟被發現停在連鎖會員制超市「山姆會員商店」（Sam's Club）門外運貨。（微博圖片）

新店開業掀代購潮 救護車變貨車運「山姆戰利品」

事件發生於2026年5月20日。網傳影片顯示，濟南1間山姆會員店外，1輛車頂警燈長閃、車身噴有紅十字的「救護車」停泊路邊，多名人員正將堆放的山姆購物袋逐一搬上車，場面如同客貨車連貨。

片段隨即在微博熱傳，網民紛紛批評「救護車變私人貨車」、「公權私用離譜」。巧合的是，濟南山姆分店於5月15日開業，開業首日已出現千人排隊、停車場爆滿等情況，令事件話題度飆升。

濟南山姆分店剛於5月15日開業，開業首日已出現超千人排隊，預留的排隊區人滿為患。（微博影片截圖）

急救中心：車身無專屬二維碼 正聯同交警追查嚴懲

濟南市急救中心回應內媒指，涉事車輛非正規急救車，屬非法改裝「黑救護」。工作人員解釋，正規救護車必有「濟南市急救中心」及所屬醫院全稱、專屬二維碼等標誌，可隨時掃碼驗真，涉事車輛無上述正規噴塗，僅私自噴紅十字、裝警燈偽裝。

濟南市急救中心強調，正規救護車絕對禁止私用載貨，已聯動交警及「黑救護車整治專班」追查車主及車牌，依法嚴處。

此外，《道路交通安全法》明確規定，救護車非執行緊急任務時，嚴禁使用警燈、警報，該車公然違規，進一步印證其非法身份。

涉事車輛無上述正規噴塗，僅私自噴紅十字、裝警燈偽裝。（抖音影片截圖）

內地「黑救護」產業鏈氾濫 無設備無醫護成奪命隱患

「黑救護」並非個例，近年在內地多地氾濫，多由普通麵包車（客貨車）非法改裝，私裝警燈、噴塗紅十字，偽裝正規救護車接單，但車內急救設備簡陋甚至缺失，未配置專業醫護，曾發生多宗致死案例。這類黑心救護車常以低價誘騙，中途坐地起價，索取「天價費用」。內地多個部門已於2025年10月聯合發起專項整治，嚴打非法改裝、冒用救護車標誌行為，要求拆除違規警燈、追查源頭。