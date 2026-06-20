菲傭姐姐是隱形富豪！藏大量LV和Chanel袋　做副業家鄉已買2塊地

許多外傭因經濟問題來港打工養家，但當中有外傭可能是「隱形富豪」！有網民在Threads發文表示，日前和網友閒聊，對方稱「有次放假幫姐姐執房，見到張床下底塞滿幾個大紅白藍袋」，網友最初以為是垃圾，打開卻發現「成袋Chanel同LV，仲要勁新淨」。網友最初以為是淘寶仿製品，遂詢問女傭內情，對方態度非常淡定，用英文解釋「Oh mam, these are for my boutique in Manila. I buy from secondhand shops here and sell them back home.」（哦，太太，我在馬尼拉開設精品店，我在這裏二手店購買，然後運回家鄉售賣。）



僱主其後才知道，該外女傭「原來人哋放假唔係去中環打卡，係去掃名牌二手袋，運返菲律賓開精品店」，多賺一份收入，目前已在當地買了2塊地。



僱主發現菲傭房間「成袋Chanel同LV，仲要勁新淨」，原來對方在馬尼拉開設精品店，她在本港購買二手名牌，然後運回家鄉轉賣賺錢。（AI生成圖片）

樓主：究竟邊個先係真老細？

樓主形容「聽完真係笑咗又欣賞」，指本港打工仔「每日OT到隻狗咁供樓」，外傭可能「賺得仲多過我哋」，苦笑反問「究竟邊個先係真老細？」，同時詢問「有無人懷疑屋企嘅工人姐姐係隱形富豪？」、「各位僱主，你屋企個姐姐有冇啲隱藏身份？投資高手？斜槓創業家？定其實都係『隱形富豪』？」。

網民指家中外傭隱藏財富

帖文引來許多網民討論，表示多次見過外傭交收名牌袋，原來轉賣牟利，又紛紛指出家中外傭隱藏財富，並且有5方面可看出：

1. 寄錢回家鄉興建物業

「係鄉下有兩間屋，一間自住，一間畀個仔」

「係家鄉有個島，有2塊地」

「屋企成個城堡咁，金碧輝煌嘅大宅」



2. 經營生意

「開一間士多，請朋友幫手睇舖」

「自己做埋大耳窿，借錢畀其他姐姐，計利息」

「有兩個椰子種植場同埋一間椰糖廠」

「有樓收租、投資農場」

「工人姨姨喺泰國有5塊地，準備買第6塊」

「請人種田，做果園生意」

「一邊在香港工作，一邊打理在家鄉3間珍珠奶茶店，我自己生意失敗2次，發現姐姐比我叻」



大量網民分享其實外傭在香港賺錢，在鄉下買屋買地，生活水平極高。（AI生成圖片）

3. 在港生活奢華

嫌棄僱主iPhone 17型號舊，「前排Blackpink門票咁貴，佢都捨得睇」



4. 供子女讀書

外傭表示「個女終於升大學，個仔又去咗澳洲讀書」



5. 做慈善

「捐錢興建咗間教堂畀當地基督徒教會」

「派米畀啲窮人，變咗條村嘅慈善家」



外傭最低工資$5100 薪金通常高過最低工資

本港外籍家庭傭工的最低工資是5,100元，根據聘用外傭的「標準僱傭合約」，僱主必須為外傭提供免費膳食。現時絕大部分僱主均為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替，該膳食津貼將維持不變，為每月不少於1,236元。但一般而言，僱主必須以高過最低工資的薪金，才能聘請到合適外傭。

本港外籍家庭傭工的最低工資是5,100元，但一般而言，僱主必須以高過最低工資的薪金，才能聘請到合適外傭。（《淪落人》劇照）

以香港收入在菲律賓或印尼生活 購買力明顯提高

根據線上資料庫「Numbeo」2026年生活成本指數，菲律賓和印尼的生活成本均明顯低於香港。菲律賓整體生活成本比香港低大約60%；若計入租金，差距可擴大至約70%左右。印尼方面，若計入租金，生活成本比香港低約74%；即使不計租金，日常生活開支亦低65%左右。換言之，若以香港收入在菲律賓或印尼生活，實際購買力會明顯提高，生活水平亦較容易變得寬裕。

（Threads@yuki.helper）

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家人有財困，經濟支援屬親情體現，但當中可能有暗黑人性。台灣1名女子在網上訴苦，稱與胞妹相差十多歲，對方大學半工讀，在家庭群組發出訊息，提及三餐不穩，「出社會也是如此，身上穿戴的從來不會是有品牌的」。樓主體諒胞妹狀況，所以每逢家族旅遊、每年過節和父母生日，「都自掏腰包付妹妹的份，跟父母謊稱妹妹有一起分擔」。約10年後，胞妹卻在家庭群組裡分享買樓消息，台女慨嘆「如今姐姐也40多了沒房沒車，為啥感覺心酸酸的？」。



大量網民留言安慰樓主「終於可以安心對自己好了，恭喜呀」、「甘願付出甘願受，總是會有福氣的」、「你要開心，因爲你有一顆善良的心」、「你要為她開心，買房總比她亂花錢負債好多了」。



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