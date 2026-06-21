父親節警世文｜父勸女兒「不要嫁有錢人」原因催淚　網民：好爸爸

【父親節2026／爸爸的話】6月21日是父親節。「有爸的孩兒像個寶」，但爸爸愛的說話，你又記得多少呢？內地網站谷雨數據與鏑數於2020年曾進行有關父親與子女關係的調查，結果「我希望你以後不要嫁個有錢人…」成為90後女生眼中爸爸說過最深刻說話之一，原來其下半句講述原因是「嫁個你喜歡的，我怕你嫁過去受委屈」，既發人深省，亦非常「催淚」。網民看後紛紛大讚「好爸爸」。



當然，除了「催淚」的情深說話，也有不少爸爸說話令人哭笑不得，例如教導子女「你媽說的對」，絕對是經典中的經典。以下精選的爸爸有話兒，你又有沒有共鳴呢？



即睇70後、80後、90後、00後聽過最深刻的爸爸愛的語錄，「我希望你以後不要嫁個有錢人…」背後原因勁催淚▼▼▼

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再來看看爸爸笑爆嘴的人生道理及靈魂拷問語錄，你有聽過嗎？▼▼▼

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以上調查於2020年進行，問「你印象最深的一句父親的話是什麼？」，有17120份有效問卷，並精選出以上爸爸語錄。

對於父親形象，最多人認為父親是家裏頂樑柱，男性比女性多出11.9個百分點。不過，亦有不少子女覺得父親是「甩手掌柜」（即只指揮別人，自己什麼事也不做的人），女性更比男性多出9.8個百分點。

問及父親的付出，八成人認可父親對整個家庭的付出，逾六成認可對自己成長的付出。

同場加映：網民分享爸爸流淚經歷 暗藏感動故事



「男兒眼淚不輕彈」，但鐵漢心底同樣可以充滿柔情。連登討論區曾有網民以「有冇見過自己老豆喊？」為題發文，引來一眾巴絲打分享不同經歷，有人驚喜有人心痛，亦有人提起憾事感到後悔，然而每段小故事也同樣藏着濃濃父愛及親情：



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母親節│超警世！80歲媽媽留給4兒的遺書瘋傳：我後悔生下你們…

「謝謝你們照顧我 , 但我後悔生下了你們！」內地一篇據稱是80歲母親寫給4位兒子的遺書，同樣經常被翻傳，內容警世又令人心酸▼▼▼



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文章最後提到，這位年老媽媽在寫下遺書數天離世了，她安詳地躺在床上，手裏仍握着她與丈夫唯一的合照，上面只有夫妻倆，他們終於可在彼岸重聚。