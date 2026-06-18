【父親節2026／男性每月就業收入中位數】今年6月21日是一年一度的父親節，是爸爸們的大日子，但你是否知道自己父親的收入算多定少？是否足以讓你「成功靠父幹」呢？先回答以下1條簡單問題，就知道你或你父親的月薪，對比其他香港男性算高還是低了。



男性每月就業收入中位數25,000元

根據政府統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》，2025年第1季男性每月就業收入中位數是25,000元，即如果你或你的父親月入比這個金額多，已較全港一半男性人工更高。

35至44歲男性每月就業收入中位數最高

以年齡劃分，35至44歲男性於各年齡層中每月就業收入中位數最高，達30,000元；15至24歲每月就業收入中位數則最低，只有15,500元。

即睇各行業男性收入，你有無Underpaid？

至於你或你的父親在職場上有否「Underpaid」，以下圖表可參考，只要月入達到以下數字，已比一半同行男性高▼▼▼

其他報道：公務員劃一加人工2% 歷年加人工幾多次跑贏打工仔？

【公務員加薪 / 公務員加薪2026 / 公務員薪酬 / 加人工 / 公務員加薪表 / 楊何蓓茵】公務員事務局局長楊何蓓茵今日（9日）表示，行政會議今早討論薪酬調整，決定建議公務員劃一加薪2%，生效期追溯至4月1日生效。楊何蓓茵指，今次加薪考慮了過去一年香港經濟錄得增長，生活開支上漲，私人公司僱員的趨勢淨指標都是正數，顯示私人市場普遍薪酬上漲。



以往公務員薪酬升幅不時都高於一般打工仔同期人工加幅，不過在部份經濟環境欠佳的財政年度，公僕則會凍薪甚至減薪，例如2009年高級公務員曾減薪逾5%。以下回顧公務員歷年加薪及減薪幅度，以及同期打工仔人工增長。



公務員實際薪酬調整會因應多方面因素考慮得出，除了薪酬趨勢淨指標，亦包括經濟狀況、生活費用的變動、政府財政狀況、公務員職方對薪酬調整要求，以及公務員士氣，酬趨勢淨指標與最終實際薪酬調整或會有一定差距。薪酬趨勢調查委員會早前公布今年公務員薪酬趨勢淨指標按薪金級別劃分，高、中、低層分別為4.12%、2.64%及1.17%，行會經討論後建議公務員劃一加薪2%。

比較近年公務員及全港整體僱員薪酬加幅，撇除2020、2021、2025年凍薪年份，人數佔多的中低層薪級公務員在2022、2023年薪酬加幅均較本港整體僱員高，在2024年則低於後者。

高級公務員方面，2022至2024年薪酬加幅介乎2.5%至3%，接近本港較高收入僱員（註：以月入剛好高於75%僱員的人士為例）同期人工升幅。至於在疫情前的2018及2019年，高級公務員加薪幅度分別達4.06%及4.75%，顯著高於本港高收入打工仔同期人工增長（分別為3.60%、3.30%）。

2026/27年度公務員薪酬趨勢淨指標出爐，按薪金級別劃分，高、中、低層分別為4.12%、2.64%及1.17%。（資料圖片）

以往於經濟低迷情況下，公務員曾減薪，包括2004、2005年全體公務員減薪3%，以及2009年高級公務員減薪5.38%。