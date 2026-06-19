【父親節2026／家用公價】今年6月21日是一年一度的父親節，大家想好用什麼父親節禮目慶祝了嗎？不少人會向爸爸額外多付家用去表達心意，但你平日給予父母的家用究竟是否足？算多還是少呢？以下一一解答。



綜合各項調查，子女給予「家用」金額平均3,000至6,000元。（資料圖片）

家用公價2026｜各調查數據整合！家用平均3,000至6,000元

求職平台CTgoodjobs於2025首季以網上問卷形式訪問35個行業員工，整體受訪者每月平均給家用5,000元，當中56至60歲受訪者每月平均給家用10,000元最多，其次是61歲或以上（9,000元）及46至50歲（8,000元）受訪者。至於給家用最少的是剛投身社會的21至25歲受訪者，每月平均4,000元。

73%在職子女撐畀「家用」是「天經地義」

而根據永明金融2019年調查，約67%受訪退休父母及73%受訪在職子女認為，「畀『家用』是『天經地義』」，而子女給予「家用」的金額中位數約6,000元。

6,000元「家用」是什麼概念？以統計處2024年第4季各行業每月收入中位數作例，6,000元已相當於不少行業的約三分一，甚至近一半收入，而各行業又要工作多久才能賺取到這「家用」中位數呢？

《香港01》研數所2023年亦曾就「家用」進行網上投票，獲207個有效回應，最多人表示每月「家用」金額為3,000元至6,000元，達43%；24%受訪者表示「家用」為6,000元至1萬元，更有15%受訪者指超過1萬元。

網民整合「家用計算表」 幫你計要畀幾多家用

不過，家家情況不同，家用要如何計算呢？網上討論區有網民整合出「家用」計算表，每「中」一項便要「加錢」，看看你最終要交多少「家用」▼▼▼

以上數據只供參考，是否給予「家用」是個人選擇，亦沒有多與少之分，最重要是表達自己心意。

其他報道：傳MPF供款入息上限增至4萬元 計算機即計打工仔每月供款增加幾多

早前有消息指，積金局計劃調整強積金（MPF）供款每月入息上下限，當中建議入息下限由現時7,100元上調至10,500元，亦即是僱員月入達10,500元才需要供款；供款入息上限則可能由3萬元提升至4萬元，即月入超過3萬元的僱員，將來供款或會增加，以月入4萬元為例，現時每月供款為1,500元，未來或增至2,000元。



到底新制會如何影響打工仔每月到手人工呢？「01研數所」特設強積金供款比較計算機，按照MPF供款上下限的調整建議，幫你估算強積金每月供款以及實際每月收到薪酬的變化。



計算機僅按市場傳聞中的調整建議推算供款變化，實際調整幅度，以至是否調整尚待當局公布。



建議打工仔MPF供款入息下限由7,100元增至10,500元 入息上限擬由3萬元增至4萬元

對一般月薪僱員而言，現時每月強積金供款的入息上下限分別為7,100元及30,000元。若僱員每月入息低於7,100元，現時毋須供款；若月入介乎7,100元至30,000元，則需按入息供款5%，每月供款上限為1,500元。

若強積金供款入息上下限調整建議獲得通過，月入低於10,500元的僱員將毋須供款。至於月入介乎10,500元至40,000元，則需按入息供款5%，即每月供款上限由1,500元增至2,000元。

消息指，積金局計劃調整強積金（MPF）供款入息上下限，當中建議每月入息下限由現時7,100元上調至10,500元，供款每月入息上限則可能由3萬元提升至4萬元。（資料圖片）

消息指，積金局早前稱相關調整已進入公眾諮詢最後階段，將繼續整理意見，預計7月會向政府提交報告，若獲得通過，預料最快明年生效。