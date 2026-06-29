Pokémon GO玩家上傳300億張實景掃描　或成美軍無人機AI訓練工具

人氣手遊「寶可夢GO」（Pokémon GO）的忠實玩家要注意！許多人為了獲得遊戲獎勵，或許都曾經參與過「補給站實景掃描」（PokéStop Scan），而全球玩家主動上傳及授權的圖像，至今已累積了高達300億張。但這項舉動竟然可能在默默幫助繪製未來的「戰場地圖」，甚至有可能被美軍取來作為軍用無人機的AI訓練工具。



寶可夢是全球知名IP。（Unsplash圖片）

300億張實景相 變成AI空間模型

「寶可夢GO」自2016年推出後，全球下載量早已超過8億次，成為最熱門AR（擴增實境）遊戲之一，全球玩家主動上傳的現實環境圖像，至今已累積了高達300億張。

許多「寶可夢GO」玩家為了獲得遊戲獎勵，或許都曾經參與過「補給站實景掃描」（PokéStop Scan）。（寶可夢go官網圖片）

玩家當初是為了獲得遊戲道具，並在主動授權下上傳這些立體掃描記錄，但這些海量數據的去向如今引發國際高度關注。據了解，開發《寶可夢GO》的Niantic公司在2025年將遊戲業務以35億美元賣給沙特資本控股的遊戲企業Scopely。

聯手美軍合作商 無GPS也能精準轟炸？

真正引爆爭議的，是Niantic分拆出來的子公司Niantic Spatial於在去年（2025年）12月宣布與美國軍工企業Vantor達成合作協定。

皮卡丘是全球最受歡迎的卡通角色之一。（Unsplash圖片）

Vantor這家公司專門研發軍用無人機的空間探測軟件，其產品更早已獲得部分國家的軍隊採用。而這次雙方的合作，讓人們憂心是否要利用玩家數據訓練出AI空間模型，讓軍用無人機在完全沒有GPS信號的惡劣環境下，依然能單憑視覺辨識現實世界的3D空間，進行精準導航與協同作戰。

據悉，Vantor已於今年2月落實美軍的相關項目，將供應配套訓練軟體，訂單上限高達2.17億美元（約17億港元）。

企業澄清：無直接交出「原始數據」

面對「將民用數據軍事化」的強烈質疑，Niantic與Vantor向媒體澄清，雙方並沒有將玩家上傳的「原始掃描相片或數據」直接移交給軍工企業。這些素材僅在內部用於訓練Niantic自己的基礎AI模型。且所有數據上傳皆屬於玩家「自願」啟用功能，符合當時的用戶服務條款與隱私政策。

專家痛批：免費的最貴 玩家變「可售商品」

雖然企業極力撇清，但業界與專家對此深表憂慮。科技政策智庫「數位權益觀察組織」政策主管湯姆·薩爾斯頓（Tom Sulston）直言，雖然有用戶協議，但絕大多數玩家玩遊戲時，根本不可能看懂那些密密麻麻的法律條款。他指出：「我們必須認清，許多免費軟件服務從未將用戶視為消費者，而是當作可出售的商品。」

許多免費軟件服務從未將用戶視為消費者，而是當作可出售的商品。（AI生成圖片）

悉尼大學AI、信任與治理中心的研究員羅布·尼科爾斯博士（Dr.Rob Nicholls）也警告，這並非危言聳聽。過去健身App「Strava」的定位數據就曾意外洩露過多國秘密軍事基地位置，故Niantic當初從用戶取得的「原始掃描相片或數據」，會用作甚麼用途確實讓人感到憂慮。

其他報道：玩Pokémon GO寶可夢遇劫！七旬婦遭搶袋跌傷 外賣員犯案即日被捕

Pokémon GO（寶可夢）至今仍深受世界各地玩家歡迎，許多人沉迷其中。新加坡1名七旬老婦「帶齊裝備」，打算「日夜鍛鍊去取勝」，並於凌晨時份踏上捕捉寶可夢旅程，惟其間1名外賣員因接不到訂單，飽受經濟壓力困擾，見到這名年邁「女訓練員」單獨行動，竟搶走婆婆的斜孭袋逃走，而袋內有5部手機、隨身WiFi路由器、 Pokémon GO專用配件等，總值3,000新加坡元（約1.7萬港元）。婆婆在遭搶劫過程中跌倒，導致多處受傷，負傷自行報案。警方即日拘捕疑犯，案件經審理後，被告在庭上認罪，入獄13個月。



78歲婆婆凌晨時在街上玩Pokémon GO，豈料慘遭搶劫受傷。（AI生成圖片）

外賣員接不到訂單 有經濟壓力

當地媒體於8月報道，案發2025年4月24日凌晨1時許，受害78歲老婦在大巴窯一巷一帶玩Pokémon GO，30歲被告穆海明（譯音）駕車完成外賣工作後，沒有再接到其他訂單，開始有經濟壓力，等待新訂單期間，穆男注意到受害人背住斜孭袋，她正沿大巴窯一巷，往加利谷地鐵站方向行走。

穆男搶走受害人的斜孭袋，然後逃走。（AI生成圖片）

外賣員無訂單 變賊人搶袋逃走

穆男心生歹念，於是駕車尾隨受害人，並將車停在路上，繼而下車過馬路到對面巴士站提前等候，當受害人經過巴士站時，穆男繞到其後方位置，悄悄靠近強扯其斜孭袋，惟肩帶在過程中被扯斷，受害人失去平衡往前摔倒，穆男得手後急跑上車逃回住所。

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