這是求婚「天花板」？本港社交平台Threads及Instagram（IG）瘋傳影片，尖沙咀海濱上空上演一場大規模的無人機求婚表演，短短幾分鐘，無人機就在空中組成不同圖案，以及超巨型「Marry Me」等浪漫字眼，引來網民嘩然，「冇得輸！師兄型爆」、「咁浪漫，好sweet」、「童話成真，係咪霸總？」、「有錢人嘅愛」、「貧窮限制想像」。



事件成為全城熱話，男女主角身份亦曝光，女主角更在Threads透露結局，一句「YESSSSSSSSS」表示接受求婚，幸福滿瀉，網民紛紛祝賀，「好襯呀，恭喜晒」、「無人機求婚好有心思，祝你哋白頭到老！」。



尖沙咀海濱上空上演一場大規模的無人機求婚表演。（IG@justin.aeroperformance）

這場求婚全港見證！於5月30日（星期六）晚上，大批網民於Threads分享影片，顯示尖沙咀海濱上空，有人以無人機進行大型求婚表演，留言「cXs，請問邊個師兄book咗無人機求婚」、「以為係幻彩詠香江，點知係求婚現場，餐廳秒變大型八卦現場，恭喜晒」。

尖沙咀上空無人機求婚表演 排出超巨型「Marry Me」

影片見到，無人機在空中組成不同圖案，包括巨型玫瑰花、以人像做單膝跪地求婚指定動作，以及寫上「I love you」、「Marry Me」、「Tonight love writes itself across the sky and into eternity（今夜，愛在天空書寫，直至永恆）」等浪漫字句，加上光影效果，璀璨奪目。

無人機在空中組成不同圖案，包括巨型玫瑰花、以人像做單膝跪地求婚指定動作，以及寫上「I love you」、「Marry Me」、「Tonight love writes itself across the sky and into eternity」等浪漫字句。（Threads@yoo.tszyan）

無人機在空中組成不同圖案，包括巨型玫瑰花、以人像做單膝跪地求婚指定動作，以及寫上「I love you」、「Marry Me」、「Tonight love writes itself across the sky and into eternity」等浪漫字句。（Threads@tweetyfcy）

無人機在空中組成不同圖案，包括巨型玫瑰花、以人像做單膝跪地求婚指定動作，以及寫上「I love you」、「Marry Me」、「Tonight love writes itself across the sky and into eternity」等浪漫字句。（Threads@xtal.unicorn）

由於無人機求婚表演規模巨大，加上光影劃破漆黑夜空，全港多區都能目擊，不少市民感到震撼，直呼「Oh my god」。

網民：童話成真 估算無人機求婚花費6位數字金錢

網民看過影片議論紛紛，「冇得輸！師兄型爆」、「有錢人嘅愛」、「童話成真，仲要@HK」、「咁浪漫」、「係咪霸總？」。亦有網民估算這場無人機求婚表演至少花費6位數金錢，笑言男方「做壞規矩」，「估計呢隊團隊大約15至30萬，仲要有間啱view嘅靚酒店，不過最後效果絕對超值」、「貧窮限制想像」、「有錢人嘅愛」、「先唔講錢，好sweet」。

男女主角身份曝光 女主角揭結局

另有不少網民關注求婚結局，「勁驚喜，唔知有無答應呢」。女主角同晚在Threads發布多張與男主角合照擁抱、熱吻相片，以興奮的「YESSSSSSSSS」透露她已答應求婚，網民隨即留言恭賀，「全港人都知無人機求婚，恭喜晒」、「頭先睇到你個Threads，發現你哋兩個平時都咁sweet，幸福」、「好襯呀，恭喜晒」、「恭喜你！無人機求婚好有心思，祝你哋白頭到老！」。

網民看過影片議論紛紛，「冇得輸！師兄型爆」（Threads@unicorni9）

女主角在Threads發布多張與男主角合照擁抱、熱吻相片，透露她已答應求婚。（Threads@thedreamylai）

女主角在Threads發布多張與男主角合照擁抱、熱吻相片，透露她已答應求婚。（Threads@thedreamylai）

女主角在Threads發布多張與男主角合照擁抱、熱吻相片，透露她已答應求婚。（Threads@thedreamylai）

無人機表演有什麼規定？

不過提提大家，在香港進行無人機表演，緊記要遵守法規。政府於2024年回應立法會議員提問時曾表示，由於無人機表演一般涉及在有限的空域中操作大量無人機，有關操作須依賴無人機對全球導航衛星系统（即GNSS）信號的高精度接收，從航空及公眾安全角度考慮，無人機表演超出小型無人機標準操作規定，屬進階操作，須獲得民航處許可後才可進行。

政府指出，進階操作許可持有人須於無人機表演前按既定程序進行風險評估，藉以辨識所有潛在風險，包括無人機衞星定位訊號是否穩定，以確保無人機表演能安全地進行。