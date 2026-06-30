人妻校門擺海報派傳單　列4宗罪舉報丈夫與女職員偷情　結果惹議

四川德陽一高校門口發生1宗婚外情鬧劇！人妻因不滿丈夫出軌，直接在高校門口擺放大型海報、派發傳單，海報內容不僅直指該校後勤保障處處長鄢某與其丈夫存在不正當男女關係，更實名控訴鄢某涉嫌利用職權貪腐。涉事學校針對此事連續2次作出公開回應，指鄢某只是普通職員並非處長，且已經以「身體不適」為由辭職；學校成立專項調查組核查，未發現鄢某利用職權貪腐，但校方嚴厲譴責有違公序良俗行為，決定撤銷鄢某在職期間所獲榮譽，並扣發其2026年度考核津貼。



人妻因不滿丈夫出軌，直接在高校門口擺放大型海報、派發傳單。（網上圖片）

除了感情糾紛，人妻還實名舉報該校後勤處處長鄢某利用職務權力貪污，存在違紀貪腐行為。（網上圖片）

女子在公開擺放大型海報

據《百姓關注》報道，事發於6月9日，涉事人妻在四川省德陽城市軌道交通職業學院正門外公開舉報其丈夫與該校後勤處處長鄢某發生不正當男女關係，人妻聯同親友在校外擺放大型海報，並向經過的路人以及學生派發傳單。

根據網上流傳影片顯示，海報上內容極為辛辣，列出2人4大罪狀，包括2人露骨婚外情對話紀錄等，又呼籲其他人如有相關「材料」可向她提供。除了感情糾紛，人妻還實名舉報該校後勤處處長鄢某利用職務權力貪污，存在違紀貪腐行為。

海報上的內容極為辛辣，列出了5大指控細節，甚至包括2人露骨的婚外情對話紀錄。（網上圖片）

校方首次作出回應 澄清鄢某並非處長

針對此事，記者聯繫到涉事學校核查情況，該校相關職員表示，學校會嚴格依照相關規定依法處置。6月11日凌晨涉事學校作出首次回應，澄清鄢某於2024年8月20通過公開招聘入職，僅為後勤保障處普通職員，並非網傳的後勤處處長；校方又指鄢某於5月25日，以身體不適為由提出離職申請，5月29日正式離職；針對網傳鄢某干預招投標行為，學校已成立專項調查組核查。

人妻聯同親友在校外擺放大型海報，並向過往的路人以及學生派發傳單。（網上圖片）

專案審計結果：未發現鄢某干預招投標

涉事學校於6月13日再次作出回應，稱校方已委託會計師事務所對鄢某在職期間的報銷與招投標相關工作進行專案審計，結果顯示未發現鄢某其利用職權干預招投標的問題。校方嚴厲譴責有違公序良俗行為，決定撤銷鄢某在職期間所獲榮譽，並扣發其2026年度考核津貼。

網民：就該這樣宣傳出來

事情發布到社交平台後，隨即引來大批網民圍觀，紛紛表示「這麼精彩的事，我竟然不在這個學校」、「乾的漂亮」、「就該這樣宣傳出來」、「好刺激，好愛看」，也有不少網民表示「這所高校的學生吃瓜吃爽了（看熱鬧看得很過癮）」、「這幾天學生估計都在討論這件事」。

《百姓關注》

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38歲的建築工回家時，驚見同齡女友與自己19歲的親生兒子衣衫不整地躺在同1張床上。（網上影片截圖）

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