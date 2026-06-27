綠帽父？驚見19歲兒躺女友床　女方反擊爆內情：他比他爸更像男人

澳洲發生1宗駭人聽聞的家庭倫理事件！38歲的建築工回家時，驚見同齡女友與他的19歲親生兒子衣衫不整地躺在同1張床上，他當場情緒失控，隨即拿起手機錄影，並將影片發布到社交平台。女方隨後向當地媒體大反擊，澄清自己早已和男事主分手，更公開大讚其兒子「他比他爸爸更像1個真正的男人」，承認現時正和對方兒子展開新關係。



38歲的建築工回家時，驚見同齡女友與自己19歲的親生兒子衣衫不整地躺在同1張床上。（網上影片截圖）

澳洲男驚見親生兒子與女友同床

綜合外媒報道，澳洲黃金海岸38歲建築工人李維（Levi Hilton）於6月在社交平台發布了1段令人目瞪口呆的影片。從影片中可以看到，李維於凌晨4時，持手機硬闖38歲女友潔西卡（Jessica Te Huia）的房間，他驚見女友和自己19歲的親生兒子洛倫佐（Lorenzo）衣衫不整地躺在一起。

男事主當場情緒失控，並瘋狂逼問「為什麼我兒子在你床上？你跟我兒子上床了嗎？」，女友搖頭否認。（網上影片截圖）

李維當場情緒失控，並瘋狂逼問「為什麼我兒子在你床上？你跟我兒子上床了嗎？」，女友搖頭否認，但李維完全不信，一邊拍一邊痛罵2人是騙子。李維隨即將這段影片發布到社交平台，引來數百萬網民圍觀。

女方大反擊：兩個月前就已經分手了

影片曝光後，女友向當地媒體隨展開大反擊，稱李維在說謊、扭曲事實，她表示和李維確實曾交往9個月，但雙方在「2個月前」已經徹底分手。而她與19歲的洛倫佐，是在「三個星期前」才開始談戀愛的，所以這根本不是出軌。

女方表示，確實和李維交往過9個月，但雙方在「兩個月前」就已經徹底分手，她與19歲的洛倫佐，是在「三個星期前」才開始談戀愛的，所以這根本不是出軌。（網上圖片）

女友還爆料，李維當天是硬闖進來的，甚至拿「奶油刀」撬開房門拍下影片，而且那棟房子是潔西卡自己買的，李維沒資格住在那裡。

兒子公開對潔西卡示愛「我愛她勝過這世上的任何人事物，我知道這很扯，但感情這種東西真的很難說」。（網上圖片）

19歲兒子公開示愛：我愛她勝過一切

19歲的兒子選擇站在女友這邊，他批評自己的爸爸「一輩子都只顧自己」，並公開對潔西卡示愛，拜託爸爸不要再把事情鬧大。

我愛她勝過這世上的任何人事物，我知道這很扯，但感情這種東西真的很難說。 男事主兒子

女方更是嘲諷前男友「他（兒子）比他爸更像個真正的男人！」。（shutterstock）

潔西卡也甜蜜地幫小男友說話，她說每當前男友來鬧事時，都是這個19歲的小男友無條件保護她，更公開大讚其兒子：

他比他爸爸更像一個真正的男人！ 女事主大讚「新男友」

女方已申請保護令 男方關閉社交平台賬號

據悉，女方指控李維硬闖住所，已經向法院申請的家暴保護令，該案已移交給澳洲當地的司法機關與法庭審理；李維目前已關閉所有社交平台賬號，並以「保護家人隱私」為由，拒絕做出任何回應。

（綜合）

其他報道：與小三鬧翻！她攔車遭撞斃 人夫過失致死罪成 重審1原因免坐監

婚外情一旦失控，往往要付出慘痛代價！河南汝州發生涉及婚外情的奪命慘劇，有人夫與小三因事發生爭執後，決絕地封鎖對方拒再聯絡。小三其後駕車前往人夫辦公地點守候，人夫因急於駕車脫身，未有留意到小三已下車走近追趕，其後更阻攔車輛，最終人夫開車把她撞斃。



案發後人夫自首，並承認過失致死罪，一審獲刑6年6個月，但人夫與死者家屬均提出上訴。重審期間人夫向死者家屬賠償36.5 萬人民幣（約42萬港元），因而取得對方諒解。法院綜合被告自首、悔罪等因素，重審改判有期徒刑3年，緩刑3年，即可逃過牢獄之災。



人夫為躲避小三，稱未有留意到她已下車走近追趕，其後更阻攔車輛，最終開車把她撞斃。（AI生成圖片）

人夫開車躲避小三 卻將她撞斃

綜合內地媒體報道，涉案被告是40多歲已婚姓霍男子，死者為其情婦姓馬女子。由於2人經常因瑣事產生爭執，人夫萌生回歸家庭的想法，打算與小三徹底斷絕來往，遂於2024年10月將她完全封鎖，拒絕再聯絡。

全文：與小三鬧翻！她攔車遭撞斃 人夫過失致死罪成 重審1原因免坐監