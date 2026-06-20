產子55天遭夫毆打持刀恐嚇　人妻起訴離婚　驚揭丈夫出軌轉移財產

婚前隱瞞劣迹、婚內背德與產後家暴徹底擊碎1段虛假婚姻！河北1名女子剖腹產子不足2個月就因瑣事遭到丈夫的拳打腳踢、暴力拖拽與持刀威脅，幸長輩相勸才逃過大難。事後人妻確診腦震盪、換氣過度綜合症並驗出多處外傷，施暴丈夫被警方拘留10天並處罰款。人妻意外獲知丈夫婚前隱瞞案底，恐懼與失望交織之下向法院申請人身安全保護令並起訴離婚。



王女士與丈夫就瑣事爭吵並大打出手。（《極目新聞》影片截圖）

維權期間女方發現丈夫在其產後35天出軌、私藏銀行卡及轉移夫妻共同財產逾30萬人民幣（約35萬港元），多重打擊讓她驚覺整場婚姻就是1場赤裸裸的騙局。直至開庭，雙方對離婚、財產分割及撫養糾紛等問題各執一詞。



王女士丈夫情緒失控入廚房取出菜刀恐嚇妻子。（《極目新聞》影片截圖）

產子僅55天遭丈夫毆打兼持刀威脅

綜合內地媒體《極目新聞》、《荔枝新聞》報道，事發於2025年12月10日，河北張家口王女士剛剖腹產子55天，她讓丈夫幫忙移走空氣淨化器，兩人就瑣事爭吵，王女被丈夫毆打。

據閉路電視畫面，女事主丈夫在餐桌、窗邊等位置多次揮拳毆打其頭部、背部及腹部，隨後粗暴扯住她的衣物肆意拖拽，情緒失控下更衝入廚房取出菜刀，不斷出言辱罵、恐嚇。女事主母親及婆婆見狀上前拉架，其中1人疑似突發不適，才讓情緒癲狂的古某停下手。

女事主丈夫多次揮拳毆打其頭部。（《極目新聞》影片截圖）

女事主丈夫多次揮拳毆打其頭部。（《極目新聞》影片截圖）

女事主丈夫粗暴扯住她的衣物肆意拖拽。（《極目新聞》影片截圖）

女事主丈夫粗暴扯住她的衣物肆意拖拽。（《極目新聞》影片截圖）

女事主丈夫粗暴扯住她的衣物肆意拖拽。（《極目新聞》影片截圖）

女事主丈夫粗暴扯住她的衣物肆意拖拽。（《極目新聞》影片截圖）

女事主丈夫粗暴扯住她的衣物肆意拖拽。（《極目新聞》影片截圖）

女事主丈夫粗暴扯住她的衣物肆意拖拽。（《極目新聞》影片截圖）

女事主丈夫粗暴扯住她的衣物肆意拖拽。（《極目新聞》影片截圖）

女事主丈夫粗暴扯住她的衣物肆意拖拽。（《極目新聞》影片截圖）

女事主丈夫在窗邊多次揮拳毆打其頭部、背部及腹部。（《極目新聞》影片截圖）

女事主丈夫在窗邊多次揮拳毆打其頭部、背部及腹部。（《極目新聞》影片截圖）

女事主丈夫在窗邊多次揮拳毆打其頭部、背部及腹部。（《極目新聞》影片截圖）

女事主母親及婆婆上前拉架，其中1人疑似突發不適，才讓情緒癲狂的古某停下手。（《極目新聞》影片截圖）

家暴致身體多處受傷 驚揭丈夫婚前隱瞞案底

王女士檢查發現頭部、腹部均有外傷，身上多次軟組織挫傷，並伴有腦震盪及換氣過度綜合症，傷情鑒定為輕微傷。當地警方發出行政處罰決定書，古某被拘留10天並罰款500人民幣（約579港元），該文書還披露他曾因犯故意傷害罪被判囚1年4個月，緩刑2年。

據報道，產檢期間王女士已偶然獲知丈夫有違法經歷，但念及情分並未深究，如今白紙黑字擺在眼前，丈夫婚前刻意隱瞞「故意傷害罪」讓她感到無比憤怒失望。

法院審查受害者傷情鑒定意見書、家暴影片及警方行政處罰書等證據後，批准王女士有效期為6個月的人身保護令申請。（《極目新聞》影片截圖）

妻獲批人身安全保護令 丈夫拖延逃避離婚

王女士堅稱產後受到丈夫的言語侮辱、暴力毆打絕非普通家庭爭吵，向法院申請人身安全保護令。法院審查受害者傷情鑒定意見書、家暴影片及警方行政處罰書等證據後，批准王女士有效期為6個月的人身保護令申請。身心重創下，王女士只想離婚，而丈夫以多種理由拖延逃避。

今年5月中旬王女士決定起訴離婚，離婚官司於6月17日開審。（《極目新聞》影片截圖）

接走（兒子）前，她幾個月不來看孩子。 涉事丈夫

妻起訴離婚提3訴求 夫譴責妻所言不實

今年5月中旬王女士決定起訴離婚，將多月未見的兒子接回身邊照顧並表示將全力爭取兒子撫養權。離婚官司於6月17日開審，女方提出依法解除婚姻關係、分割夫妻共同財產及判決古某支付3萬人民幣（約3.5萬港元）損害賠償金等3項訴求。男方表示將積極應訴，譴責女方所言不實、罔顧家庭責任「接走（兒子）前，她幾個月不來看孩子」。

我才發現這個婚姻從頭到尾就是個騙局，他對我根本沒有感情，從一開始就是利用！ 王女士

妻驚揭夫隱瞞收入、轉移財產、婚內出軌

王女士反駁稱數月不與兒子見面是因為丈夫不讓，並透漏自己在準備離婚訴訟期間查出丈夫隱瞞收入、轉移夫妻財產、婚內出軌等多項不當行為，「之前他一直跟我說他沒有錢，後來查到他有1張單獨的銀行卡是我不知道的，他還大量地給各種親戚往外轉了夫妻共同財產30多萬人民幣，出軌是發生在我產後35天、月子裏」，自嘲「我才發現這個婚姻從頭到尾就是個騙局，他對我根本沒有感情，從一開始就是利用」。

其他報道：5孩媽家中不適倒地！夫翹腳「冷漠掃視」終離婚 影片被質疑擺拍

婚姻要雙方共同付出才能長久。浙江1名5孩之母在家突然雙膝乏力倒地，丈夫竟坐在飯桌前冷眼旁觀，她最終受不住丈夫的冷漠決定離婚。夫婦育有5孩，女方撫養4人，男方撫養1人。事件掀起網民熱議，為她感到不值，「為了這樣的男人生5個」，不過有網民質疑為何屋內閉路電視如此精準拍下過程及雙方反應，質疑事件屬「擺拍」。



浙江1名5孩之母在家中跌倒，丈夫視若無睹。（抖音@詩薇呀影片截圖）

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5孩媽家中不適倒地 夫旁邊翹腳「冷漠掃視」

據央視《三農頻道》報道，內地1名媽媽在抖音上傳影片，引起網民關注。片段所見，事主走向臥室時突然身體不適雙膝跪地，身體朝前摔倒，此時丈夫在飯桌前翹腳而坐，聽到動靜後，冷漠地掃了她一眼便轉移了視線。

事主默默起身，跪在地板上仰頭呼吸又很快將頭垂了下去，後續有警察到家中調解。夫妻育有5名孩子，她聲稱已決定離婚，「不會為了5個孩子忍氣吞聲，婚已離，困局已解，他帶走1個，我守着4個，餘生只為自己和孩子而活」。

全文：5孩媽家中不適倒地！夫翹腳「冷漠掃視」終離婚 影片被質疑擺拍