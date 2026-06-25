57歲婦不婚不生盼姪女養老　胞弟狠拒「他們有自己人生」讓她夢醒

隨著現代社會意識改變，越來越多人選擇「不婚不生」，但面對老後照護問題，許多人仍會將希望寄託在家人身上。日本一名57歲獨身女子，近日就開玩笑要弟弟的女兒照護自己，沒想到對方的回答，讓她開始重新思考自己的未來。



57歲日本女子由美沒有結婚買房，年收約430萬日圓（約21萬元港元）。雖然她擁有約1200萬日圓存款（約58萬港元），65歲後每月也可領取約13萬日圓年金（約6300港元），但對於退休後仍需租屋生活一事，她始終感到不安。

日本一名57歲婦人不婚不生，原以為有姪子姪女可以依靠，卻被弟弟一句話點醒。（Unsplash@Sasun Bughdaryan）

另一方面，由美54歲的弟弟和妻子育有3子。由美平時對姪子和姪女照顧有加，每逢生日或重大日子總會給對方紅包，也會在他們小時候陪同前往動物園和遊樂園。因此她一直認為只要有姪子和姪女在身邊，晚年就不必擔心無人照顧。

老後想仰賴姪子姪女 弟弟一句話讓她錯愕

然而，當她某天和弟弟出席母親的忌日法會，與親戚一起吃飯時，談到姪女的婚事感嘆「大家都成家立業，我更孤單了」。但她隨後擔心破壞氣氛，開玩笑稱「如果我以後有什麼狀況，就麻煩姪子姪女照顧我了」。她的弟弟一聽立刻露出嚴肅神色，鄭重指出「千萬不可以」，讓現場氣氛瞬間凝結。

由美的弟弟接著說：

如果妳出了什麼事，我會幫忙照顧妳，但我的孩子有他們自己的人生，妳不該依賴他們。

聽到這番話，由美頓時啞口無言。這代表弟弟願意負起照顧她的責任，但不願意讓自己的孩子扛起這樣的重擔。儘管由美清楚弟弟說得有道理，仍一時感到孤獨不安。

然而，仔細思考後，由美轉換思考方式，開始研究晚年所需要的資產。「雖然弟弟的發言讓我受到打擊，但這說不定是讓我正視現實的契機」。晚年是否能安心，並不是由家人多寡所決定。越是認為「有家人依靠就沒問題」的人，或許越值得停下腳步，好好思考這件事。

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