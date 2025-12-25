3位年輕女生住進養老院與老人做閨蜜：比一個人更易找到自我價值

中國社會預計在2035年將進入重度老齡化階段，大家對養老新模式的探索從未停止。



2023年9月，蘇州幾家養老院開始嘗試「代際融合」的方式：年輕人通過累積養老服務時長，兑換在養老院的住宿資格、抵扣房租。例如1個月服務時間滿10個小時，當月房租可以減至300元（人民幣，下同）。

一条來到蘇州，跟隨兩位00後和一位90後，體驗了她們的養老院生活，年輕的打工人們下班後，便回到養老院，和老人們同吃、同住，「跨代社交」。

周六早上7點，蘇州吳江區，剛踏進養老院大門，便聽到一段悠揚的薩克斯，循着聲音，我們來到二樓活動室，爺爺奶奶們正在熱熱鬧鬧地演奏着，人群中一個年輕身影格外顯眼。這是住在養老院的00後巍千千，我們跟着她，體驗了智能手機教學課，交誼舞活動，探訪了她在養老院住的房間。

養老院的工作人員告訴我們，「志願者居住的房間樓層跟老人是分開的，初期就把這種矛盾預想並處理。不同的志願者會有不同的擅長領域，給老人帶來不同的精神需求。」

舍友比我大50歲

巍千千 22歲，職業：會計

以下是巍千千的自述。



這裏是蘇州吳江區的一家養老院，也是我的家。我今年22歲，剛畢業一年不到，現在在一家事務所當會計。一次刷短視頻的時候，看到可以以志願服務來抵用房租住養老院，出於好奇就聯繫了養老院。了解到「1個月服務時間滿10個小時，每個月房租是300元」的情況後，我決定去養老院實地參觀一下。

+ 15

剛開始我還是挺有疑問和顧慮的，我自己在外面租房子最便宜也要1400塊一個月，它這裏只要300塊錢。來參觀的時候我還迷路了，門都沒找到，當時心裏特別慌。後來護士長接我進了門，帶我在院裏轉了一圈，簡單地講了一些養老院的情況。以前在我的想象裏，養老院住的可能是行動不便的老人家，真正來了發現那麼多老人都特別開朗，他們日常有各種各樣的活動。

通過面試後，養老院就給我發了入住合同，相當於租房合同，我就搬了進來，到現在差不多三四個月了。住在這裏我交到了很多朋友，像以前上學住宿一樣，只不過我的朋友的年齡比較大一點，但是不妨礙我和他們一起快樂。

其實我主要的時間還是在本職工作上，養老院的活動放在周六、周天。周六的早上我有一個手機教學課，教老年人一些功能上的應用，比如設置鬧鈴，手電筒，教一遍兩遍不太會，那麼就教三遍四遍。我安排教手機的活動，是因為我的奶奶用智能手機的時候，只能給你打視頻，像轉發圖片什麼的都不會。

周天的下午，我會去手工室陪爺爺奶奶做個手工，或者去舞蹈房和他們一起跳跳交際舞，空閒時間去找蔣伯伯學寫毛筆字。其它時候，路上碰到爺爺奶奶有需要的話，就順手幫個忙。

養老院裏還有很多趣事可以探索：我們會去寫真室裏幫爺爺奶奶打扮一下，拉他們一起參加「多巴胺」服裝大賽；布衣坊裏有一個老式的縫紉機，喜歡手工的奶奶在裏面做些小東西；棋牌室裏經常是從早到晚人滿為患；還有些奶奶喜歡去影音室裏唱個歌，看個電影，爺爺會踩一下走廊上的運動器械，打個枱球……

我們規定服務時間是每個月10個小時，我經常超時長，但也不會去補簽，因為慢慢地我們變成了彼此的朋友。前段時間我的外婆去世，在「大朋友」們的陪伴下，我好像沒有那麼害怕了。現在晚上休息的時候，我就刷刷劇，然後看註冊會計師的書，我報名了注會的考試，在學歷上也打算再提升一下。

我們和養老院是相互考核

張雯雯 32歲；職業：心理助教

以下是張雯雯的自述。



我畢業到現在差不多有10年了，目前在吳江的一家教育機構做心理助教。我家離蘇州有很長一段距離，早出晚歸的生活很累，就想在外面租個房子，看到「代際融合」的項目，換算下來要比我自己租房優惠很多。

+ 6

我的專業是心理學，以前也接觸過一些養老關愛的服務，想着如果住到養老院，解決租房問題外，還能發揮自己的專業所長幫助到老人。我們和養老院實際上是一個合作的方式，是相互考核的。

9月中旬面試後，負責人也帶我去看了養老院裏的環境和陳設，還參觀了給志願者的樣板房，佈置得非常温馨，看到房間的那一刻，我是很開心的。我父母他們是覺得很奇怪，抱有一個懷疑的態度，比如這邊是不是一個詐騙的地方。

正式入住養老院的第一天是有些興奮，還有一點忐忑，畢竟是一個新的嘗試。

我周六是需要上班的，在養老院的服務時間是周二和周日，會帶一些心理講座、團輔活動。退休之後，老年人容易遇到焦慮、抑鬱的情況，會覺得因為沒有了工作，在家裏的地位下降了，孩子要上班或者上學，想要說話，但是找不到人，我會給到他們一些自我調試的建議。我會告訴他們，這是比較正常的現象，需要一段時間來過渡。建議他們多和朋友聯繫，多和家人進行一些家庭活動，同時培養自己的興趣愛好，讓生活豐富起來。

周三下班後，我還組織了一個益智遊戲的活動，四到六人為一小組，玩一個「正話反說」的遊戲。但有些老年人他沒有辦法快速去反應這個指令，那就多說幾次，直到他能夠聽懂為止。很多老人是很希望能夠更好地去參與到活動當中，像朱阿姨就是我課上的「優等生」，她視力不太好，PPT上的內容看得不是那麼清楚，就會常常請我幫她「補課」。

第一次進行活動的時候，我和老人之間是很陌生的，現在他們對我的接納度更高了。也可以感覺到他們狀態上面的一個變化，對他們多一些耐心，多和他們說說話，他們就會很開心。也因為和老年人更多的接觸，幫助我更好地理解了父母的一些不容易。

我現在給老人們上課沒有那麼緊張了，但是會有一些顧慮和擔心。因為每周都需要組織活動，內容量大，其實對我的要求是很高的。一次活動可能一個小時，每周我需要準備三到五個內容，一個月下來就有大概二十個左右的活動。所以還是會有些壓力，有時候會問問從事老年人服務的朋友的意見。

生活在養老院，比一個人養老更容易找到自我價值

張瑾 22歲；職業：建築行業從業者

以下是張瑾的自述。



我6月份畢業，現在在養老院每個月服務20個小時，支付200元的租金就可以租住在這裏。我是城鄉規劃專業的，但大學期間經常去養老院參加活動。之前我覺得養老院住的老人大多是一個人孤苦伶仃的，但來了後發現很多老人是結伴而行的，生活也挺充實。

+ 2

工作日晚上下班回來之後，我會進行「一對一」的陪伴服務，周末主要是進行「一對多」的一個群體活動。廣場舞、保健操，特定的節日會有一些手工活動，中秋節會製作燈籠、月餅什麼的。

最開始我比較拘謹、緊張，擔心自己融入不進這個環境，有一點不知道該怎麼辦，想着誰能來救救我，反而是爺爺奶奶主動和我聊天，對待我像對待自己的孫女，引導我融入他們。我們和老人們之間的陪伴其實是相互的。老人會覺得他存在感比較低，與這個社會有點脱節，讓我覺得我也是被他們所需要的。

我也在老人們的身上學到了很多，像我一對一陪伴的陳伯伯，他以前是醫生，他會把積累的醫學知識、健身鍛鍊的小常識寫成一本小冊子，分發給我們，叮囑我們多鍛鍊身體。陳伯伯是個寶藏爺爺，學識淵博，他既懂醫學，又懂文學、戲劇，甚至是我從事的建築行業，他會推薦我去看《營造法式》，多逛逛蘇州園林……

不少阿姨們在穿着打扮上還是會很精緻，不同的衣服要配不同色系的絲巾，不會因為住養老院就穿得很邋遢，她們經常讓我感到時尚是一個輪迴，我們現在流行的，她們早就玩過了。

我爸媽和朋友都很支持我參與這個項目，有些朋友還挺羨慕的，他們會覺得我提前享受上了養老生活。和老人們一起生活到現在，我最大的感觸是想要花更多的時間去陪伴自己的家人。面對他們的叮囑，不再覺得是一種嘮叨。

其實住進養老院並不可怕，是另一種人生體驗。生活在養老院，可能反而比一個人養老更容易找到自己的價值。

同場加映：3位有委託媽媽經驗年輕人 花錢感受母愛：明白不被愛不是我的錯（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】