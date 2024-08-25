60歲妻與44歲年下夫相戀21年　沒小孩無養老規劃的半退休幸福哲學

60歲的波子和44歲的老羊是一對丁克夫妻，他們住在上海市區，過着平靜的半退休生活。兩人每天做菜、下棋、健身、聽音樂……宗旨就是「好好過日子」。



波子曾在香港唱片公司工作，一度晝夜顛倒，身心疲憊，2006年辭職後，回到上海，將用了多年的老傢俱、老器物也全都搬了過來。當時她38歲，在一次朋友聚會上，認識了22歲的老羊。老羊擅長做菜，粵菜、東南亞菜、日本料理都拿手，在一起的20年，波子胖了30斤。

「在很多人生的大課題上，我不會花那麼大的心思。但去一趟器物展，想買一件襯衫，我努努力是可以得到的，我就很用心。」至於未來的養老問題，波子沒有那麼多計劃和考慮，「老天給我什麼，我就享用什麼。」

60歲妻與44歲夫相距16歲的愛情，來看他們不生小孩、無養老規劃的半退休幸福生活（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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自述：波子 編輯：倪楚嬌（一条）

我們很不同，但是沒影響

我今年60歲，老羊44歲，我們在一起21年了，也沒想過要小朋友。我們已經半退休十幾年了，過着很平靜安逸的日子。

20多歲的時候，我就去了香港，在香港一家唱片公司做音樂監聽。那時候流行卡啦OK，我在劉德華的公司也做過，但工作很忙，24小時是打亂的，常常在深夜和週末也要工作。雖然我很喜歡當時的工作，但是常年下來，覺得身心滿疲累的，好像不知道期待的是什麼，生活沒了熱情。

我一直是一個人生活，一個人看電影，一個人吃東西，記得有一次刮颱風，我還找不到車，外面狂風大作，我一層一層找車，很危險的，但都是一個人這麼過來的。

2002年的時候，我回上海看我外婆，當時想起來買一個房子，剛好買在底樓，有綠蔭，有很多樹，一個很大的陽台，下雨天也能聽到雨聲，我覺得特別舒服。所以當時過慣那個日子後，就越來越回不去了。2006年我正式打算放下工作，過半退休的生活。

回上海後，我認識了老羊。我跟他在一個朋友的聚會上認識，那時候我38歲，老羊22歲。他也是自來熟的，做事很靠譜，我們很自然就熟絡起來了，沒有什麼跌宕起伏的故事。

我們在一起挺久後，一個很偶然的機會，我才知道她的年齡。當時要辦一個證件，一看，她怎麼是64年，第一反應是對不上，後來仔細一想，這又有什麼關係呢？兩個人在一起開心就好了。 老羊

我們兩個一開始就有很多不同，比如我喜歡看《教父》、《大宅門》，或者一些有長鏡頭的，很有意境的那種電影，老羊喜歡看《海賊王》。

我很喜歡聽音樂，但有時候門票會比較緊張，他就讓我自己去看。天氣很熱的時候，他會在家裏榨好橙汁，放冰箱冰好，再拿着去門口等我，我一出來，就把橙汁遞給我，如果他跟我一起去，我就沒有果汁喝了（笑），所以那些不同都不影響我們。

我們是丁克，從沒想過要孩子，我覺得自己還沒有長好，沒有做母親的能力。而且可能我比較自私吧，一天有24小時，8個小時要睡覺，剩下十幾個小時我還要發呆，打理一下家裏瑣碎的事情。我的愛好也很多，我喜歡畫素描，聽音樂，放空自己，做什麼都要很多時間和精力。如果我再把時間放在小孩子的供書教學上，我沒有時間，我覺得還是首先要把自己的人生過好。

我40多歲的時候，我開玩笑和老羊説，你要趕尾班車嗎？Last order（最後的機會），不要的話，以後就再也不要提要孩子這件事。他説不要，你搞什麼，弄出人命來。我也就試探一下，最後發現我們在這一點上是很堅定，很一致的。

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宗旨是「好好過日子」

我們倆現在的宗旨就是「好好過日子」，準備好一日三餐，做自己想做的事情。

老羊30多歲的時候，開始考慮自由職業，當時他也有顧慮，但我跟他説，我們現在雖然算不上大富大貴，但也還不錯，至少不愁吃喝，那不如做自由職業，也許還能發現新的職業方向。

後來我們一起養了一隻小狗。當時我們去一個寵物展，看到一隻貴賓犬，很小，我抱了抱，它就很安逸地趴在我肩頭，我兜了三圈，然後抱了它三次，第三次的時候，我竟然覺得如果再把它放下來，就有種要遺棄它的感覺了。後來我們就把小狗抱回家了。小狗也很治癒我們的生活，我們從沒讓它吃過狗糧，都是自己給它做飯，很享受這個過程。

因為兩個人都比較嘴饞，就一起研究做菜，我們一年四季都能吃到不一樣的美食。和他在一起後，我胖了30斤。

老羊開始做菜也沒有特別的契機，我們半退休在家後，喜歡研究美食，覺得自己做好吃又健康。

美食是非常撫慰人心的，每一次家裏來客人，大家吃得杯盤狼藉，會非常有成就感。 老羊

老羊小的時候，因為食物比較匱乏，他又喜歡吃，自己就會嘗試做一些吃的，他擅長做很多菜系，但基本上我們還是做時令菜比較多。

比如説現在小暑，毛豆、黃鱔、六月黃，夏天天熱，吃的比較清淡一點，冬天要禦寒了，我們就會多吃一些高熱量的肉。

我們每次出去吃飯，我就會和老羊説，這個菜你肯定也會做，會做得很好，他回家就會嘗試，他説我PUA（編按：情緒勒索）他，其實我懶嘛，就會多鼓勵他。

除了做菜，我們也會下棋，喝茶，還很喜歡運動，以前是花時間在健身房。現在更喜歡在街上散步，如果不下雨的話，有時候也去跑個5、6公里，一天時間很快就過去了。

因為我喜歡收集瓷器，但是瓷器總是難免有些磕磕碰碰，老羊後來就學習了金繕，他就從網上去學，修好之後，瓷器會有另一種美。

我覺得做這些能讓人心安靜下來，在家裏，我們有各自要做的事，她喜歡喝茶、看書，我喜歡做些修修補補的工作，她負責好看，我負責讓她開心就好。 老羊

我們兩個觀點基本是一致的，兩個人彼此陪伴，並且可以去做自己想做的事情，家人開開心心、身體健健康康的，我們就覺得就很知足就很幸福了。

只要我們住在裏面，就是家

我對家的觀念就是，不是我是業主或者擁有一個房子的房契，我覺得我住在哪裏，哪裏就是家，哪怕很小的房子，有一片瓦遮頭就好，我在裏面就行。

現在家裏的鋼琴、吊櫃都用了30年了，我還從香港運回來一些畫和一些櫃子，到現在質感依然很好。因為我小時候在外婆家長大，那時候外婆家的東西都比較老舊，比如唱片機，黑膠唱片，我特別喜歡，我覺得老東西很有歲月的痕跡。

所以後來不管是買房還是租房，我都要求全部騰空，一個小板凳、一張報紙都不能留。我全都要我用開的，用習慣的東西。比如我2000年買的窗簾，現在還在用。

我們家的東西其實沒有什麼美感，以實用為主，櫃子裏也會放一些雜七雜八的雜物，只要櫃子經得起放，完全可以隨便放什麼的。我們也不會特意去設計怎麼擺，就按照最舒服的狀態來。

我家裏還有很多老松木的櫃子，現在看起來也很有質感。會在櫃子上放很多器物，我喜歡很多作家器，比如市川孝、境知子的等等。家裏還有個用了20多年的櫃子，裏面放了很多收集的唱片。

好像在很多人生的大課題上，我不會花那麼大的心思，因為很多事不可控。但是在很多細小的事上，我會用心很多。比如要去一個器物展，買一件襯衣，我努努力是可以得到的，我就很用心，比較沒有出息。

我之前非常喜歡一款牀，在瑞典一個小村莊，160年手工製作，因為非常貴，我一直捨不得買。直到我50歲生日的時候，我決定要買回來，花了2萬塊空運回來。畢竟人生三分之一的時間都在牀上，為什麼不買一張好牀呢？買回來後感覺我的老腰終於有地方安放了。

上天給你甚麼，就享用甚麼

畢竟老羊比我更年輕，很多人也會擔心，他以後會不會改變主意。我覺得我們跟任何人的關係，就和植物、和一棵樹的關係一樣，它遵循自然規律，總會消失的，都是天定的，聽起來是一個風涼話，但你必須得接受。所以首先要安於自己，守護自己內心。

我覺得我天生就有一種鈍感力。我一直是野蠻生長的小孩，小時候住在外公外婆家，從小沒有人教我應該怎麼樣，功課要做到多好，就像小花小草一樣長大的，小時候是個特別內向的人，沒有很多的發言表達的慾望，我總是喜歡先觀察。我覺得自己是特別生動的。

年輕的時候我也有年齡焦慮，剛到25歲的時候，我就已經覺得自己好像是中年人了，已經老了。但是到了30歲以後，反而突然放下了，放鬆了，當時我也把煙戒了。

我可能比較小氣，也不太花錢在臉上，我捨不得在臉上花錢。因為我不相信那些東西有什麼用，做美容項目我也怕疼，到現在，我連耳洞都沒打。

我們對未來的生活沒有特別的規劃，沒想過用什麼特別的方式去養老。以前我閨蜜也特別不理解，他們覺得至少要買一些保險。在這方面，我們倆都沒有特別去考慮過，我都是大額存款，沒有理財，總覺得這些事太費心，我看到合約什麼的就會頭疼。好像一天一天就這麼過去了，隨遇而安的。

我偶爾也會對未來有些小焦慮，就是一閃而過的念頭，但是我也是比較隨性，愛自由的性格，不會規劃很多，我覺得和家人在一起，健健康康的，享受當下，是最重要的。 老羊

我覺得10年過得很快，也許我70歲的時候坐在這裏，跟今天的心態也差不多。也許某一天腦袋裏突然有一根筋突然砰一下，想做些什麼，但是現在還不知道。

我也是個特別容易犯錯的人，每次做錯事的時候會有一種特別的快感。我覺得人生中每一面南牆、每一個坑，沒有一個能逃得過，我自己要跳的坑，沒人能阻攔我。所以我年輕的時候從來不聽上一代的建議，我也不會給年輕人什麼建議。

我從來不對什麼事特別嚮往，或者去拒絕，我好像天生就知道，上天給你什麼，你就享用什麼。這個人生法則是一以貫之的。

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