路過女僕咖啡店被叫「哥哥好帥」該開心？網揭殘酷真相：慘獲認證

不少人到早餐店或菜市場消費時，常被店員親切稱呼「帥哥、美女」，沒想到類似招呼在日本女僕咖啡廳前，可能藏著完全不同的含意。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日分享一則日本網友的貼文，指出若經過女僕咖啡廳或地下偶像面前時，被主動稱讚「哥哥好帥」，或許反而代表外貌沒有想像中突出，讓不少曾被熱情招呼的網友瞬間崩潰。



「魚漿夫婦」在臉書粉專轉發日本網友於社群平台X發布的貼文，該篇文章內容表示，若想簡單測試自己是否算帥哥，可以到秋葉原或新宿等女僕咖啡廳、地下偶像聚集的地區走一趟，觀察店員是否會主動上前搭話。

女僕咖啡店（maidreamin官網圖片）

倘若店員熱情稱讚「哥哥好帥喔」，可能不一定是真心認為對方外型出眾，反而是將其判斷為較有機會進店消費的客群。至於真正外表亮眼的男性，店員可能會直覺認為「這種人不會進店消費」，因此不會特別花力氣招攬。

看到這項「顏值測試法」，魚漿夫婦也忍不住自嘲，「難怪我每次去秋葉原的時候都會被這樣搭話，欸，不用說得這麼明白吧！」

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貼文曝光後，引發大批網友分享自身經驗，有人苦笑表示：

「看來我經過認證了」

「痛，真的太痛了」

「也有可能是因為看起來太窮」



有網友提到：

「反過來想，有沒有可能因為比較想服務帥一點或美一點的人，所以更賣力招呼呢」

「還是我們台灣菜市場比較溫暖」

「這方法可以拿來早餐店用嗎？」

「想到我第一次進女僕咖啡廳還真的沒人理我」



曾有網友上網詢問，連鎖速食店和傳統早餐店哪個CP值比較高，留言區除了分析價格、食安和衛生環境外，更有人打趣表示：「早餐店老闆會叫你帥哥，其他地方都不會，光這個就贏」。另外，有網友提出大哉問「哪句話一聽就知道很假？但還是要講」，最多網友推早餐店闆娘金句：

「帥哥，今天要吃點什麼？」

「帥哥、美女參考一下吧」



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