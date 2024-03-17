內地戀愛體驗館超古惑　398元躺女僕大腿　加錢可接吻愛撫三人行

瞄準「單身狗」商機，中國內地近來興起「戀愛體驗館」，號稱只要398元人民幣起，就可「沉浸式體驗」躺在女僕腿上感受初戀，涉黃情色服務遭媒體曝光引發爭議。



據《第一幫幫團》報道，30歲的小重沒有談過戀愛，對愛情很憧憬。一次瀏覽電商短片平台時，他看到了福建福州一家「伴遊戀愛體驗館」，但到了門店之後，他卻被工作人員告知，花費數百元可以與店員進行一些「肢體接觸」，這讓希望正兒八經交友的小重感到「很邪惡」因而向媒體舉報。

按圖看暗訪調查、戀愛體驗館環境！

+ 6

根據該線索，記者來到台江區富力中心、倉山萬達的多家「戀愛體驗館」、「伴遊俱樂部」進行了暗訪調查，發現打著陪玩、陪看電影的服務，這些戀愛體驗館實際開展起擦邊涉黃服務。

記者來到其中一間「戀愛體驗館」，二樓有兩間房大門緊閉，房內不時傳來男女嬉笑聲。該店工作人員介紹，有398、498、888元人民幣（以下同）3種套餐供客人選擇，價格愈高肢體接觸的尺度愈大。

宣傳單上「明碼實價」標明，398元/小時套餐包含女僕小姐姐全程接觸式陪伴，客人可以「摟著身軟懷香的小姐姐一起觀影，躺小姐姐腿上。揉揉肩膀、捏捏腿，和小姐姐一起體驗初戀般的感覺，可以隔衣服摟摟抱抱陪玩，像情侶一般戀愛」，498元可以把手伸進內衣之中，698元又多了接吻體驗。

【延伸閱讀】香港「長髮靚女」去台灣做詐騙 短短5天已被捕 一查竟是男兒身（點圖放大瀏覽）：

+ 12

報導指出，這類體驗館通過各種管道招攬18至22歲的年輕女性，甚至未成年人，有些門店還提供「雙人戀愛劇本」玩3P，付費可以與兩名店員進行身體接觸。有業者認為，這種行為只是擦邊，即使被發現頂多算是違法經營，並不擔憂。

新聞曝光後，當地公安隨即介入調查，到達現場時，發現門店已經人去樓空，店內一些資料被帶走。轄區派出所表示，接下來調取酒店和會所的監控，進行下一步的調查。

延伸閱讀：

影/暫停鍵按了幾次快說！情色網美「轉盤挑戰」嗨翻鐵粉 幾百萬人尋小紅點

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】