望靚仔靚女有好處？大學研究：多看帥哥美女可增強這方面能力！　

在路上看到帥哥美女，總會忍不住多看一眼。有些人怕另一半介意，或是因此而害羞，不過近日就有研究發現，看帥哥美女不僅賞心悅目，原來還能增強記憶力、提高工作效率！如果你或你的朋友時金魚腦，常常記不住東西，會不會是因為常面對的對象不夠帥？快把手機和電腦桌面換成男女神的照片，找來他們的海報到處貼看看吧！

漂亮的人事物大家都愛看，尤其是帥哥和美女，看到之後都會不自禁的覺得心情愉快。但你相信看帥哥美女的好處不止會讓你心境改變，其實還會讓你變得更聰明嗎？美國的東卡羅萊納大學（East Carolina University）就進行了兩項實驗，發現多看帥哥美女這件事，真的對人類的記憶力及辦事效率有幫助！

大學進行了兩項實驗，發現多看帥哥美女這件事，真的對人類的記憶力及辦事效率有幫助哦！（instagram@bts_v）

第一項實驗，研究人員邀請了 58 名大學生，被隨機分配觀看10張異性面孔，每張面孔停留七秒鐘，分成了兩組。一組是看著帥哥美女；另一組則看長相比較普通的男女。七秒過去後，研究人員讓大學生聽他們從來沒有聽過的故事，然後進行其他的社交活動。最後研究人員個別安排大學生接受測試，詢問故事的細節，結果發現看了帥哥美女的那組記憶力普遍都比另一組要好。

研究人員表示：「在聽故事的同時，觀看漂亮的女性面孔的男人，比觀看普通面孔的男人記得的細節更多。 但是反觀女性的記憶並沒有受到男性面孔的明顯影響。」

帥哥美女因為具有吸引力，能夠觸發人的「目標感」（instagram@yerimiese）

第二項實驗，研究人員要求了 123 名大學生，跟前一次的過程差不多，只不過這次分成三組進行，而且順序也不同。第一組的參與者，先看高顏值的面孔、聽故事，再看普通面孔，最後再接受記憶力測試。另外第二組則是將臉部觀看的順序顛倒。第三組則是在參加測試之前和之後均查看了平均外觀。

研究人員發現，在聽完故事之前看過漂亮面孔的人比在其他兩種情況下記得的細節要多得多。經過調查之後也發現，大學生們對於帥哥美女的印象特別深刻，甚至能夠從照片中認出他們的外貌。

研究人員認為，帥哥美女因為具有吸引力，能夠觸發人的「目標感」。這些帥哥美女成為了受試者的「短暫求偶目標」，而為了給「目標」留下深刻的印象，人們會更有活力和動力，記憶力亦會短暫增加。

男生多看心儀對象的照片，能夠提高工作效率；女生多看心儀對象的照片，則能夠增強記憶力（instagram@sooyaaa__）

而長相普通的人不一定能夠觸發人的「目標感」，相應的能力就無法被激活，所以對於記憶力、效率的影響較低。原來說穿了就是少了那股衝動啊XDDD

研究人員最後更發現，男生多看心儀對象的照片，能夠提高工作效率；女生多看心儀對象的照片，則能夠增強記憶力～如果你或你身邊的人記憶力奇差，可能是因為你常面對的人不夠帥、不夠正吧（？）好啦，趕快把手機或電腦桌面換成你的天菜，讓你活力無限，對生活和工作也都有幫助！

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】