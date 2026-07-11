喻為歐洲最毒教科書！墨大購藏《女巫之鎚》　致5萬人慘死獵巫史

1本被視為「歐洲最毒教科書」、間接導致近5萬人喪命的15世紀古籍《女巫之鎚》（Malleus Maleficarum），近日獲澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）以逾15.2萬澳元（約84.2萬港元）重金購藏。校方期望透過這本見證中世紀黑暗歲月的歷史文獻，引導現代社會反思「厭女情結」（Misogyny）及「假資訊」（Disinformation）所帶來的致命後果。



1本被視為「歐洲最毒教科書」、間接導致近5萬人喪命的15世紀古籍《女巫之鎚》獲澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）以逾15.2萬澳元（約84.2萬港元）重金購藏。（Youtube@7NEWS Australia）

為何被視為「歐洲最毒教科書」？

《女巫之鎚》的誕生源於1次失敗的法庭審訊。道明會修士、神學家兼宗教裁判官海因里希·克雷默（又譯：海因里希·克雷芒/Heinrich Kramer）於1486年在審判女巫受挫後，出於憤怒寫下了這部作品。根據墨爾本大學圖書館的公開資料，該書強烈主張巫術的存在，並詳細列出女巫所謂的「邪惡力量」。

海因里希·克雷芒在該書中寫道「女人在身體和靈魂的各項能力上，皆有缺陷。」（Youtube@7NEWS Australia）

這本書巨細無遺地指導讀者如何進行獵巫審判，被形容為「歐洲最毒教科書」，在當時極度暢銷。在長達1個世紀的時間裏，其歐洲銷量僅次於《聖經》，直接助長了近代早期歐洲長達兩百年的「獵巫」狂潮，直接或間接導致近5萬名無辜男女（其中絕大多數為弱勢女性）慘遭嚴刑折磨並被處以火刑。

《女巫之鎚》的書籍封面。（維基百科圖片）

墨爾本大學重金購入早期版本 直面歷史黑暗面

墨爾本大學為了讓學生與研究人員能親身接觸這段歷史，近日透過皮特遺贈基金（Pitt Bequest），斥資逾15.2萬澳元（約84.2萬港元）購得這本於1494年由著名紐倫堡印刷商安東·科貝格（Anton Koberger）印製的稀有版本。這亦是目前澳洲公共機構中收藏年份最早的科貝格印刷版本。

（Youtube@7NEWS Australia）

墨爾本大學歷史系高級講師夏洛特·米勒博士（Dr. Charlotte Millar）表示：「《女巫之鎚》是理解近代早期獵巫歷史最重要的1本書。雖然內容令人不寒而慄，但讓學生親手觸摸這本15世紀最具影響力的書籍，對於歷史教學至關重要。」

（Youtube@7NEWS Australia）

珍稀書籍策展人蘇珊·米拉德（Susan Millard）亦表示，「儘管書本內容充滿仇恨與荒謬，但學術界決不能對這段歷史避而不談，而是必須將其帶到公眾視野中進行批判與審視。」

儘管書本內容充滿仇恨與荒謬，但學術界決不能對這段歷史避而不談，而是必須將其帶到公眾視野中進行批判與審視。 珍稀書籍策展人蘇珊·米拉德（Susan Millard）

借古鑑今：反思現代假資訊禍害

歷史的教訓在當今社會依然發人深省。專家指出，《女巫之錘》在當年的廣泛流傳，猶如現代互聯網上迅速蔓延的網絡謠言與假資訊，書中對女性的刻板印象與惡意抹黑，至今仍能從網絡角落的極端言論中找到影子。

為配合新館藏的展出，墨爾本大學 Baillieu 圖書館將於今年9月10日舉辦名為「致命刻板印象：被視為女巫的女性」（Spotlight On: Deadly stereotypes, women as witches）的特別展覽活動。屆時，學者將透過館藏的早期印刷品及畫作，如阿爾布雷希特·杜勒（德國文藝復興時期最傑出的畫家、版畫大師及藝術理論家）的相關版畫，探討早期印刷文化如何塑造大眾對女性的負面認知，並助長獵巫審判的蔓延。學校希望藉此展覽讓年輕一代建立批判思考，警惕盲從與不實資訊對社會的撕裂與禍害。

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廿一世紀的今天，竟然仍有真正的「獵巫行動」發生？印度馬哈拉施特拉邦近日瘋傳影片，有山區民指控1名女子是「女巫」，扒光她衣服後，在晚上押她遊街示眾，現場有男有女，部分男子更是嘻皮笑臉，態度極其惡心。影片引起當地反迷信組織關注，要求警方介入調查。消息指，該名女受害人是30歲精神病患者。

當地傳媒指，印度部分落後地區仍保有獵巫文化，涉及種姓及父權文化問題，傳統村落會將疫病等問題歸咎有女巫使用巫術，甚至會謀殺被指控的女性去「解決問題」，惟當地有著名人權律師指，部分地區的高等種姓人士會覷準弱勢、獨居的女性下手，貼上女巫標籤後侵吞其土地和財產。



警方根據片段的方言，推斷事發於馬哈拉施特拉邦南杜爾巴縣薩普拉山脈，圖為當地山區村落。（網上圖片）

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印度社交平台日前瘋傳「獵巫」影片，發生於馬哈拉施特拉邦南杜爾巴縣（Nandurbar） 薩普拉山脈（Satpura Range），有名女子被村民指控是「女巫」，在村內受剝削及折磨，她被扒光衣服及掌摑，被指控使用巫術或黑魔法。

片段中女子被脫光衣服作懲罰，附近有年輕男女圍觀，其中有男性執行他們所謂懲罰時更是嘻皮笑臉，更用疑為樹枝的物品觸碰受害者，笑容極其惡心。當地傳媒指，受害女性被問及多個問題，都是用當地方言提問，意思大約是你是女巫、你對誰下咒之類。受害者嚇到一言不發，令人心寒的是現場有其他女性觀看，態度看似很平常。

女巫「遊街」現場有不少年輕男女，有男子在受害者身旁發笑，令人心寒。（涉事影片截圖）

當地反迷信迷信組織「Maharashtra Andhashraddha Nirmulan Samiti」（MANS）發現事件後已要求警方介入調查，秘書長同時向縣政府發聲明要求介入，並會向邦及中央婦女委員會作投訴。警方表示已留意到網傳影片，呼籲網民別再傳播影片，並已立案調查，據片中的方言，鎖定事發地點是 薩普拉山脈，但暫未有人被捕。

當地警方正調查事件，鎖定發生於薩普拉山脈，但暫未有人被捕。（網上圖片）

有消息指受害人是山區村落的30歲女精神病人，她患病12年來一直生在村內生活，家境貧困，只有年邁父母及年幼弟弟，部分村民借故稱她為女巫並施以懲罰，事件由村內的種姓委員會處理。MANS人員隨後探訪了受害人的家庭，並承諾支付其精神病治療費用，又會繼續促請當局控告所有涉事者。

全文：印度女被屈女巫全裸遊街示眾 影片瘋傳惹議 為何獵巫事件頻生？