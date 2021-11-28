女巫真的存在？由受人尊敬到全民獵殺原因曝光　3世紀10萬人遇害

《哈利波特》小說系列內巫師世界引人入勝，但歷史上，因為宗教、性別歧視、社會動盪、當權者政策及印刷術等等因素，「女巫」這項職業曾由受人尊敬變成遭到全民獵殺，3個世紀內多達有10萬人遇害，當中不少更是無辜女性。



女巫遭到全民獵殺，3個世紀內多達10萬人遇害，包括不少無辜女性。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

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專門折解歷史難題的YouTube頻道「cheap」，推出題為「女巫真的存在嗎? ▶ 為什麼中世紀要獵殺女巫? 為何從受人尊敬到人人喊打」的影片，講述女巫的悠久歷史，在原始社會的村落中，女巫的工作就是借助神靈附體力量，為人祈禱、驅邪和治病，而且會為女性接生或墮胎，更會負責殯葬事宜，上述技能都需要經驗累積，所以通常都是由上了年紀的婦女擔任女巫，故同時被稱為「巫婆」。

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女巫曾廣受尊重

在以往民智未開的時代，女巫更被認為是懂得控制神秘力量的女子，所以早期受到人民尊重，連帶其他女性在傳統日耳曼區域的地位一直不低，15世紀以前，歐洲民間普遍相信巫術的存在，民眾甚至會購買關於魔法的服務，例如愛情藥水或尋找失物，但由於女巫使用符咒或藥劑為人治療，還有接生、墮胎及占卜，覆蓋魔法、風水、醫學，以及心理輔導。

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教會大力打壓

但女巫工作內容和教會重複，甚至比教會做得更好，cheap認為，以男性為主的教會階層害怕讓女性掌握大權，而且產生同行相忌的心理，於是下定決心要剷除女巫勢力。由於被處死的女巫，其財產會遭到沒收，獵殺女巫成為「發大財」途徑，女巫獵人、異端裁判所及世俗法庭全部都是男性，令被捕女性難以獲得公平對待，女巫被指控幫助其他女性墮胎及干犯姦淫罪行，前者是殺嬰，後者則將女巫打造成性飢渴的「老女人」，後來更演變成女巫希望惡魔前來引誘她們，一被認定是女巫即等同判了死刑，背後隱藏的是歐洲根深柢固的父權意識及對女性歧視的惡意下。

統治階層選女巫作代罪羔羊

到了16世紀中葉，歐洲從黑死病中甦醒過來，人口不斷增長，隨之而來的就是糧食不足、飢荒、失業及社會動盪，犯罪率持續上升，雖然美洲流入的白銀帶動物價高漲，中產憑此「發大財」，但窮人卻愈來愈窮，貧富差距令階級之間的關係愈來愈緊張，甚至威脅到統治階級，為了轉移大眾視線，就需要一個代罪羔羊，統治階層選擇了女巫，此後300年有多達10萬人遇害。

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印刷術成獵殺女巫「幫兇」

印刷術順水推舟成為獵殺女巫的「幫兇」，在當權者的操控下，各種巫術文學作品及繪畫在市面廣為流傳，加深民眾對惡魔的恐懼，惡魔的圖像愈來愈恐怖，令民眾害怕所謂的「惡魔追隨者」女巫，在獵巫高峰期時，教會更出版一本獵巫指南《女巫之槌》，當中寫到女巫與惡魔訂下契約，以自己的靈魂換取惡魔提供的好處，令民眾對女巫既恐懼又憎惡，當她們遭到獵殺時就得不到同情。

由於上述種種原因，當時的歐洲人熱衷於獵殺女巫，受害人大多是無辜女性，甚至演變成全民血腥運動，成為歐洲一段黑歷史。

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）