印度女被屈女巫全裸遊街示眾　影片瘋傳惹議　為何獵巫事件頻生？

廿一世紀的今天，竟然仍有真正的「獵巫行動」發生？印度馬哈拉施特拉邦近日瘋傳影片，有山區民指控1名女子是「女巫」，扒光她衣服後，在晚上押她遊街示眾，現場有男有女，部分男子更是嘻皮笑臉，態度極其惡心。影片引起當地反迷信組織關注，要求警方介入調查。消息指，該名女受害人是30歲精神病患者。

當地傳媒指，印度部分落後地區仍保有獵巫文化，涉及種姓及父權文化問題，傳統村落會將疫病等問題歸咎有女巫使用巫術，甚至會謀殺被指控的女性去「解決問題」，惟當地有著名人權律師指，部分地區的高等種姓人士會覷準弱勢、獨居的女性下手，貼上女巫標籤後侵吞其土地和財產。



警方根據片段的方言，推斷事發於馬哈拉施特拉邦南杜爾巴縣薩普拉山脈，圖為當地山區村落。（網上圖片）

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印度社交平台日前瘋傳「獵巫」影片，發生於馬哈拉施特拉邦南杜爾巴縣（Nandurbar） 薩普拉山脈（Satpura Range），有名女子被村民指控是「女巫」，在村內受剝削及折磨，她被扒光衣服及掌摑，被指控使用巫術或黑魔法。

片段中女子被脫光衣服作懲罰，附近有年輕男女圍觀，其中有男性執行他們所謂懲罰時更是嘻皮笑臉，更用疑為樹枝的物品觸碰受害者，笑容極其惡心。當地傳媒指，受害女性被問及多個問題，都是用當地方言提問，意思大約是你是女巫、你對誰下咒之類。受害者嚇到一言不發，令人心寒的是現場有其他女性觀看，態度看似很平常。

女巫「遊街」現場有不少年輕男女，有男子在受害者身旁發笑，令人心寒。（涉事影片截圖）

當地反迷信迷信組織「Maharashtra Andhashraddha Nirmulan Samiti」（MANS）發現事件後已要求警方介入調查，秘書長同時向縣政府發聲明要求介入，並會向邦及中央婦女委員會作投訴。警方表示已留意到網傳影片，呼籲網民別再傳播影片，並已立案調查，據片中的方言，鎖定事發地點是 薩普拉山脈，但暫未有人被捕。

當地警方正調查事件，鎖定發生於薩普拉山脈，但暫未有人被捕。（網上圖片）

有消息指受害人是山區村落的30歲女精神病人，她患病12年來一直生在村內生活，家境貧困，只有年邁父母及年幼弟弟，部分村民借故稱她為女巫並施以懲罰，事件由村內的種姓委員會處理。MANS人員隨後探訪了受害人的家庭，並承諾支付其精神病治療費用，又會繼續促請當局控告所有涉事者。

印度目前仍有12個邦會進行獵巫活動，包括馬哈拉施特拉邦、中央邦、北方邦、古吉拉特邦等。獵巫是印度種姓制度及父權文化另一種體現，尤以社會安全及經濟指標最低的邦份獵巫問題愈嚴重，民眾會將部分女性指控作女巫，進行羞辱、排擠，襲擊甚至謀殺。

印媒指，當地男性因為父權及厭女等原因，習慣將責任推到女性身上，獵巫地區出現疫病，例如瘧疾、霍亂或有嬰兒死亡率上升等問題時，都習慣指控有女巫，為不可知狀況提供方便答案。據印度國家犯罪紀錄局（NCRB）數據，當地獵巫問題最嚴重的是賈坎德邦，2016至2020年，有多達94名女性被指控為女巫遭謀殺，中央邦次之有75名，恰蒂斯加尔邦69名排第三。

印度部分邦分仍會在發生不幸事件、疫病等情況時「獵巫」。（示意圖／Getty Images）

當地關注推動人權及性別平等運動的著名律師Indira Jaising接受外媒訪問時，曾表示人們認為迷信是獵巫殺人事件主因，但這些罪行往往和種姓及性別歧視有關，高等種姓人士有意將窮人或村民貼上女巫標籤污名化。而這些被指控女巫的婦女，多數是獨居女性、寡婦、離婚婦女或有殘障的弱勢人士，高等種姓人士真正的用意在奪取土地、財產、性好處，甚至單純報仇。

（綜合）

同場加映：女巫真的存在？由受人尊敬到全民獵殺原因曝光 3世紀10萬人遇害

《哈利波特》小說系列內巫師世界引人入勝，但歷史上，因為宗教、性別歧視、社會動盪、當權者政策及印刷術等等因素，「女巫」這項職業曾由受人尊敬變成遭到全民獵殺，3個世紀內多達有10萬人遇害，當中不少更是無辜女性。

專門折解歷史難題的YouTube頻道「cheap」，推出題為「女巫真的存在嗎? ▶ 為什麼中世紀要獵殺女巫? 為何從受人尊敬到人人喊打」的影片，講述女巫的悠久歷史，在原始社會的村落中，女巫的工作就是借助神靈附體力量，為人祈禱、驅邪和治病，而且會為女性接生或墮胎，更會負責殯葬事宜，上述技能都需要經驗累積，所以通常都是由上了年紀的婦女擔任女巫，故同時被稱為「巫婆」。

