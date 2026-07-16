好醫生可遇不可求，隨時能助病人撿回一命。台灣1名醫生分享個案，指最近有病人前往急診室，通常都是眩暈、流感、消化道出血或心肌梗塞等，有同行見到其中1名病人病情描述是「腹脹、噁心、頭暈到快暈倒」，病人以為自己只是腸胃炎，但醫生聽到「快暈倒」3個字，立即為該名病人進行心血管抽血指數檢查，證實是心肌梗塞，需要入住深切治療部，病情一旦有任何耽誤，後果不堪設想。



病人病情描述是「腹脹、噁心、頭暈到快暈倒」。（示意圖／shutterstock）

額外進行檢查 證實心肌梗塞

急診科醫師白永嘉在其facebook專頁表示，最近病人到急診室，不外乎「眩暈多、流感多、消化道出血多、心肌梗塞也多」，其學弟為1名病人進行初步治理，病人對病情描述是「腹脹、噁心、頭暈到快暈倒」，學弟聽到「快暈倒」3個字，於是額外為病人安排進行心血管抽血指數檢查，結果證實是心肌梗塞。

醫生聽到「快暈倒」3個字，於是額外為病人安排進行心血管抽血指數檢查，結果證實心肌梗塞。（示意圖／shutterstock）

最初以為腸胃炎

病人還以為自己腸胃炎，原打算只是打針取藥，結果卻要在急症室接受緊急治療，並獲安排入住深切治療部。是次病例令到白醫生大讚台灣醫療水平高，「希望大家多珍惜體諒每一位醫療夥伴們」。

（facebook專頁「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」）

其他報道：12歲男童患末期大腸癌！喝含糖飲品炸雞當正餐 誤當腸胃炎遲就醫

【病從口入】正所謂「嘢唔可以亂食」！多吃不健康的食物隨時患上大腸癌。河南鄭州1名12歲留守男童，在祖父母的照顧下，長期飲用含糖飲品，三餐大多是以零食、泡麵和炸雞果腹，不但攝取高糖高油高鹽，而且幾乎沒有吃健康食物，例如蔬果。



男童其後反覆出現腹痛肚瀉、體重短時間內急劇下降等症狀，祖父母以為只是普通腸胃炎，於是自行買藥給男孫服食，但病情沒有好轉，甚至出現血便和劇烈腹痛。祖父母大驚帶同男孫前往醫院求醫，證實患上末期大腸癌，而且有大量腹水和腹腔多發轉移現象。眼看孫兒病情嚴重，兩老亦懊悔不已，醫學界人士懷疑不良飲食習慣加上遺傳，令男童罹癌。



男童反覆出現腹痛症狀，祖父母以為只是普通腸胃炎，自行買藥給男孫服食，之後出現血便和劇烈腹痛，祖父母大驚帶同男孫求醫，證實患上末期大腸癌。（AI生成圖片）

為何年紀輕輕就患癌？

《大河報》今年3月報道，河南鄭州1名12歲留守男童被祖父母帶到醫院求診，證實患上末期大腸癌，而且有大量腹水，甚至出現腹腔多發轉移現象，為何年紀輕輕就患癌？醫生大驚地詳細詢問男童的生活情況，原來男病人是留守兒童，從小由祖父母扶養長大，由於對他過於寵愛，所以沒有限制其飲食，男童幾乎每日都會飲汽水和奶茶，主要食物來源是零食例如辣條、泡麵和炸雞等。

全文：12歲男童患末期大腸癌！喝含糖飲品炸雞當正餐 誤當腸胃炎遲就醫