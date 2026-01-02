每天穿12小時羽絨！男子驚現呼吸衰竭確診「羽絨肺」 醫生曝成因
撰文：喬納森
出版：更新：
購買羽絨要注意品質，否則有可能賠上健康。福建有男子因長期穿着破損羽絨，導致吸入羽絨微粒，引發過敏性肺炎，甚至出現呼吸衰竭，確診患「羽絨肺」。有醫生指劣質或破損羽絨製品，長時間接觸可能會對呼吸系統造成嚴重影響。
男子每日穿羽絨超過12小時 現呼吸衰竭
綜合內地媒體報道，福建有男子因出現呼吸困難求醫，檢查顯示血氧飽和度已低至85%，併發呼吸衰竭，被確診為過敏性肺炎。據報道，事主連續一個月，每天穿着羽絨服超過12小時，該外套為網購廉價商品，內襯早已破損，動一動便有羽絨纖維從隙縫處溢出，男子長期反覆吸入後，最終引發肺部發炎反應。
福建省人民醫院急診科副主任醫生邵丹指，羽絨含有微小蛋白顆粒，持續吸入肺泡後，即便是非過敏體質者，也可能引發免疫反應並攻擊肺組織，因此也被稱為「羽絨肺」。
購買羽絨服注意面料是否防漏绒
「羽絨肺」症狀主要為持續性乾咳、活動後氣短、胸悶，以及乏力，易被誤認為感冒或支氣管炎。若持續曝露，可能出現呼吸困難、血氧飽和度下降（如降至85%以下），甚至呼吸衰竭，症狀在脫離環境後可能緩解。
醫生邵丹提醒市民，購買羽絨服要注意面料是否防漏绒，日常需定期將羽絨置於通風處晾曬並輕輕拍打，穿着時也要保持空氣流通，若出現異常呼吸症狀，應及早就醫，以免延誤病情。
寒流保暖飲品｜薑茶只排第3！即睇禦寒飲品排名 第1名竟然是它！沙田男女食霸王餐！餐廳公開CCTV急尋人 1舉動震驚全網：好畀面九巴阿伯vs後生仔！被寸爆怒「吹雞」：大哥在哪？ 後續笑爆全網香港迪士尼不可穿這樣？中俄網紅拍片斥：嘔心 園方咁處理惹爭議