上午內窺鏡檢查11人竟「全部確診晚期食道癌」　醫生揭常見病因

近日，河南鄭州一腫瘤醫院內，內鏡醫生正在進行常規的超聲內鏡檢查。



令人震驚的是，一上午檢查的11位患者，竟然全部被確診為晚期食道癌！內地河南省腫瘤醫院內窺鏡診療中心，副主任醫師魏安偉介紹：這11個人的晚期食道癌，意味着7-8人（可能）活不過5年，非常痛心！醫生提醒：

天再冷，也別吃太燙的食物，少吃高鹽、燒烤、遠離『重口味』。手接觸到太燙的食物還會躲，食道是躲不了的。

河南鄭州一腫瘤醫院內，內鏡醫生正在進行常規的超聲內鏡檢查。令人震驚的是，一上午檢查的11位患者，竟然全部被確診為晚期食道癌！

一上午檢查的11位患者，竟全為晚期食道癌：

此前報道，今年初，浙江省温州市林阿婆因為聲音變啞去醫院檢查，結果被診斷為食道癌晚期。陪同治療的老伴羅大爺告訴醫生，自己最近吃東西時有梗噎感。經過胃鏡檢查和活檢，羅大爺也患上了食道癌。經過了解，醫生髮現這對老夫妻有一個共同的生活習慣：因為兩夫妻居住的海島地區天氣濕冷，他們幾乎每頓飯都吃得滾燙，林阿婆還喜歡喝冒着熱氣的茶，羅大爺吃飯時喜歡喝點小酒。

醫生表示，正常食道內壁能耐受的温度在40℃-60℃之間。一旦遭受過高温度的熱刺激，食道就容易受傷，甚至被燙傷。長期反覆的熱刺激會破壞食道的「黏膜屏障」，導致黏膜水腫、異型性改變、不典型增生，最終可能引發癌變。

2024年9月15日，武打演員徐少強就因食道癌去世，享年73歲。徐少強早期出演過《三少爺的劍》《天蠶變》等電視劇，後來參演周星馳電影《武狀元蘇乞兒》，飾演大反派「趙無極」一角令他更被大眾熟知。

徐少強生前照片（視覺中國）

那麼什麼是食道癌呢？根據國際癌症研究機構發布的全球癌症負擔數據，食道癌是全球十大癌症之一。食道癌的發生與日常生活中的不良飲食習慣密切相關。研究表明，習慣吃得燙而且又吃得快，比吃飯温度適中且細嚼慢嚥的人，患食道鱗癌風險最高增加近4倍。

這樣做極易得食道癌

1. 喜歡燙食，小心灼傷食道

無論是熱氣騰騰的麪條還是剛出鍋的餃子，很多人都忍不住狼吞虎嚥。然而，過熱的食物會灼傷食道黏膜，長期反覆刺激，可能會誘發食道癌。

2. 口味過重，醃菜致癌風險高

口味偏重、愛吃醃菜的人群也要注意。醃菜中含有亞硝酸鹽，長期食用會增加食道癌的風險。

3. 狼吞虎嚥，食道易受傷

吃飯時狼吞虎嚥不僅不利於消化，還容易灼傷食道。此外，食物未經充分咀嚼就吞嚥下去，還可能劃傷食道黏膜，長期也會增加食道癌的風險。

4. 吸煙喝酒，食道癌的「幫兇」

無節制地吸煙喝酒也是食道癌的重要誘因之一。過量飲酒會損傷食道黏膜，長期酗酒者患食道癌的概率會大大增加。

這些高危人群要注意：

40歲後風險上升：數據顯示，食道癌多發於40歲以後的人群。

心情壓抑、憂慮是大忌：經常生氣、憂慮或情緒低落，都可能對食道造成慢性傷害，從而增加食道癌的風險。



身體出現這些變化，可能是食道癌預警

食道異物感：食道異物感是食道癌早期的症狀之一。患者常常感覺喉嚨裏有東西，既吐不出來也咽不下去，這種感覺在吃飯和不吃飯時都可能出現。

吞嚥困難：隨着病情的發展，患者可能會出現吞嚥困難的症狀。初期可能只是吃固體食物時感到哽噎，但隨着時間推移，甚至連流食和水都難以吞嚥。

胸骨後疼痛：食道癌還可能導致胸骨後疼痛，這種疼痛可能與進食有關。

注意：冠心病也可能引起類似的疼痛，往往與情緒刺激或勞累過度有關，需要進行鑑別診斷。



聲音嘶啞：當食道癌壓迫喉返神經時，患者可能出現聲音嘶啞的症狀。這種嘶啞可能是長期持續性的，與感冒引起的暫時性嘶啞不同。

發現以下症狀及時就醫：

食道癌早期往往症狀不明顯，容易被忽視。如果出現以下症狀，請及時就醫：

· 吞嚥食物時有哽噎感

· 胸骨後疼痛或不適

· 食物通過緩慢並有滯留感

· 咽喉部乾燥和緊縮感

· 體重不明原因下降



醫生強調，食道癌如果能在早期發現，治療效果會好很多。但很多人往往等到出現明顯吞嚥困難時才就醫，此時大多已是中晚期。

