美國最後「鐵肺人」Martha Lillard離世　5歲患病困「鐵罐」73年

快科技7月13日消息，據媒體報道，美國最後一位依靠傳統鐵肺（iron lung）維持呼吸的脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺症）倖存者 ——78歲的瑪莎利拉德（Martha Lillard），走完了她長達73年的特殊人生。其妹妹於7月10日對外公布，瑪莎已於6月26日在俄克拉荷馬州的家中離世。



據了解，瑪莎五歲時不幸感染脊髓灰質炎，病毒侵襲神經系統，導致她頸部以下全身癱瘓，徹底喪失自主呼吸能力。在當時尚無現代無創呼吸機的背景下，長達兩米的金屬負壓設備「鐵肺」成為維繫她生命的唯一手段。

瑪莎利拉德的舊照。（X@M.O.E.）

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當年醫生曾悲觀預判，她很難活過20歲，而瑪莎靠着這台鐵肺，在密閉狹小的金屬圓筒裏生活了整整73年。

鐵肺依靠氣壓變化帶動胸腔完成呼吸，患者僅頭部能夠伸出箱體。瑪莎的日常起居、閲讀學習、彈奏吉他、創作詞曲，都必須在這個受限的空間裏完成。即便終身被困，她依舊保持着旺盛的生命力。家人回憶，瑪莎極具藝術天賦，會寫詩、作曲，甚至提前為自己撰寫好了訃告，從容坦然地面對命運與生死。

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值得一提的是，經過治療，她恢復了左臂部分功能以及雙腿的活動能力，之後得以獨自生活多年，日常三餐均可自理；今年2月，她還和相識二十餘年的埃及網友結為伴侶。

隨着脊髓灰質炎疫苗普及、現代呼吸機技術不斷迭代升級，鐵肺早在20世紀70年代就已全面停產，如今全球仍依靠老式鐵肺生存的患者已屈指可數。瑪莎的離世，也正式為美國的鐵肺時代畫上了句號。

據悉，導致她離世的誘因，包括長期脊髓灰質炎後綜合徵、慢性肺功能衰退，新冠長期後遺症也進一步加重了她的身體損耗。

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