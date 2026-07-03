美富豪豪擲逾百萬港元買下墓地　唯求與瑪麗蓮夢露同葬「當鄰居」

美國近年掀起一股「與名人同葬」的熱潮，不少粉絲豪擲數十萬美元，只為在過世後能長眠於偶像身旁，形成一門特殊的「身後經濟」。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，62歲科技投資人賈賓（Anthony Jabin）就是其中一名狂熱粉絲。他在2024年透過拍賣，以19萬5,000美元（約153萬港元）買下位於洛杉磯皮爾斯兄弟西木村紀念公園（Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park）的一處墓穴。之所以願意砸大錢買墓地，就是為了和已故性感女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）同葬。賈賓購買的墓地，距離夢露的墓地只相隔一排，位置非常靠近。

追星追到墓園 美國掀墓位搶購潮：

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賈賓表示，對他來說，這是一生只有一次的難得機會。能夠永遠與最喜歡的女明星「當鄰居」，讓他十分興奮。他也透露，自己每年都會在夢露生日當天送上鮮花，對夢露的愛意與崇拜數十年來從未改變。

洛杉磯知名的好萊塢永恆公墓（Hollywood Forever Cemetery）表示，經常有民眾指定希望葬在喜愛的明星附近。園方指出，名人墓區的墓地價格約從20萬美元（約157萬港元）起跳，若打造客製化家族陵墓，最高甚至超過600萬美元（約4706萬港元）。

49歲藝術家狄克（Geoffrey Dicker）則花費超過5萬美元（約39萬港元），買下已故影星茱蒂．嘉蘭（Judy Garland）附近的一個骨灰龕位。狄克說，之所以願意砸錢買下這個骨灰龕位，是因為《綠野仙蹤》陪伴自己度過成長歲月，希望未來也能與偶像比鄰而眠。

專家表示，人們願意花大錢購買名人墓位，其實並非新鮮事。過去數百年間，就有人希望葬在聖人、王室或英雄人物附近，象徵地位與信仰；如今只是把崇拜對象換成影星、歌手與文化名人，希望藉由長眠在偶像身旁，延續一份生前無法實現的連結。

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