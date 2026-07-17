0.9kg隕石砸穿民宅　內部竟藏「生命前驅物」成生物起源重要證據

一塊墜落美國紐澤西州民宅的隕石，可能揭開生命起源之謎，最新研究發現，這顆隕石保存豐富的含碳化合物、胺基酸及生命前驅分子，甚至含有可能孕育生命的重要化學環境，被視為探索地球生命起源的重要證據。



或解開地球生命起源之謎

美國《紐約郵報》報導，這起事件發生於2024年7月16日，一顆約行李箱大小的太空岩石，以每小時約5.15萬公里的高速，衝入地球大氣層，在紐約上空形成巨大音爆，飛越自由女神像附近後解體，碎片散落在紐約及紐澤西州一帶。

一塊墜落美國紐澤西州民宅的隕石，可能揭開生命起源之謎。（ScienceAdvances）

其中一塊重約0.9kg的隕石，直接砸穿紐澤西州一處民宅屋頂，落入主臥室。屋主回憶當時情景表示：

「我當時在家裡，突然聽到一聲巨響，之後發現主臥天花板破了一個洞」

「我聞到一股濃烈、像硫磺一樣的味道，床上、地毯及周圍到處都是黑色碎片和黑色粉塵。」



屋主隨後戴上拋棄式手套，並以鋁箔包覆碎片，再放入玻璃罐保存，避免樣本受到污染。研究團隊認為，正是這個迅速且正確的處置方式，讓這批隕石成為目前已知保存最完整的CM1/2型隕石之一。

刊登於《Science Advances》的最新研究指出，這顆被命名為「希爾斯伯勒隕石」（Hillsborough）的樣本，內部保留大量高濃度鹽水作用形成的礦物結構，保存了來自一顆原始小行星表面的物質，是在此類原始行星體中前所未見的現象。

「希爾斯伯勒隕石」Hillsborough（X@Astrobiology）

研究還發現，隕石中含有大量含碳化合物、胺基酸以及多種生命前驅分子，為生命基本組成物質如何抵達早期地球提供重要線索，也支持生命原料可能透過小行星或隕石送達地球的理論。部分隕石樣本未來將收藏於美國自然歷史博物館，供後續研究使用。

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