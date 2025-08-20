隕石撞地球？日本多地深夜驚現「神秘光球」墮落　讓夜空亮如白晝

日本九州、四國與關西等地民眾19日深夜約11時紛紛目擊不明光球劃破夜空，鹿兒島、宮崎、松山、高知到大阪等地，同時傳出天空突然被照亮的景象，許多人驚呼「以為是隕石」、「還以為櫻島爆發」。



對此，專家研判這是流星中的「火球」現象，至於是否有隕石墜落仍待確認。

日本九州、四國與關西等地民眾19日深夜約11時紛紛目擊不明光球劃破夜空。（X@Kabuki_friends）

日本放送協會（NHK）設於鹿兒島、松山、關西與神戶機場的監視攝影機均拍到畫面：一道綠色光體自天際墜落，接近地面時轉為橙色，瞬間將天空染成橙紅，山脈與建築輪廓清晰可見。

宮崎一輛行車記錄器則拍下青白色光球筆直墜落，目擊者形容：

一瞬間亮得像白天，房屋輪廓都清晰浮現。

各地社群平台與新聞留言板也湧現目擊訊息：鹿兒島有人聽到連續爆炸聲，以為是火山噴發；熊本民眾看見「青白光後接著橙色爆炸般的亮光」；宮崎則有人驚訝：

外面瞬間如白晝。

對此，鹿兒島縣薩摩川內市的「川內宇宙館」館長前田利久表示，這是流星中格外明亮的「火球」，是宇宙塵埃或小行星碎片進入大氣層，燃燒殆盡時強烈發光所造成的現象。前田說明，這顆不明光球確實是火球，墜落時，周邊可能一瞬間亮得像白天一樣，甚至有可能作為隕石墜入海中。

不過，鹿兒島地方氣象台表示，同一時間在縣內多個觀測點確實捕捉到光亮，並透過空振計記錄到空氣震動。然而，攝影機並未拍到火球本體，也沒有確認到落下物。氣象台強調，櫻島並未發生爆發或噴火，研判應是「火球一類的現象」，至於是否真的有隕石墜落，仍無法確定。

