人類史上首次CCTV影到「隕石撞地球」畫面　仲錄低埋墜落聲｜有片

一位加拿大愛德華王子島省（Prince Edward Island）的居民2024年7月返家時，在家門口的人行道發現一個星形的塵土痕跡，感到很好奇。



他查看家門口的監視器後，意外看到疑似隕石的物體伴隨聲響，撞擊行人道，讓他大吃一驚。加拿大亞伯達大學（University of Alberta，又稱艾伯塔大學）教授認為，這是人類史上首次同時錄下隕石撞擊地球的畫面和聲音。

綜合FOX WEATHER等外媒報道，根據亞伯達大學科學家本週公布的研究結果，一位加拿大愛德華王子島居民，2024年7月返回位於沙洛城的住家時，在行人道發現一個神秘的「星形」塵土。確認設置在門口的監視器後，他意外發現疑似是隕石從空中墜落擊中人行道，還伴隨巨大聲響。

他隨後在行人道找到一個約7公克的石頭後，與亞伯達大學教授賀德（Chris Herd）取得聯繫。賀德在隕石墜落的約10天後抵達現場，並在行人道上量測到一個約2平方公分的凹痕，疑似是遭到隕石撞擊所形成。

經過檢驗，賀德發現屋主尋獲的石頭確實是隕石。他在新聞稿中表示，過去不曾有隕石墜落的畫面和聲音被記錄下來。

「沒有其他隕石墜落有如此完整的紀錄，包括聲音在內」



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隕石撞擊地球的事件相當罕見。2023年5月，美國新澤西州霍普韋爾鎮一戶人家的屋頂被隕石擊中，震驚全球。富蘭克林研究所首席天文學家Derrick Pitts當時表示，

「隕石實際擊中房屋並被人們撿到，這真的非常罕見，在歷史上只發生過幾次」



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