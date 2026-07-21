生病寧用年假不請病假　 打工仔苦笑揭殘酷現實　網狠批：好浪費

有台灣網友在Dcard發文分享，前幾天跟朋友吃飯聊到公司的請假制度，結果發現了一件很有趣的事。台灣勞工法規中，病假一年明明有30天，但真正身體不舒服、感冒發燒、甚至只是單純去看醫生時，大部分人第一個想到的竟然不是請病假，而是優先選擇請特休（年假）。



原PO對此感到相當奇怪，病假明明就是法律保障勞工的權益，怎麼大家反而不敢用。與身邊的人交流後，發現有人是害怕主管臉色不好看，有人擔心會影響考績，也有人覺得「小病而已，不想留下請病假的紀錄」。久而久之，病假在亞洲的職場文化中，好像變成一個只存在於制度上，卻很少人會真正去使用的假別，寧願硬撐或拿特休來換。

原PO認為特休本是讓人休息、安排生活、陪伴家人或旅行用的，病假本就是留給身體不舒服的時候，生病還要拿特休去換總覺得怪怪的。硬撐著上班的結果，反而導致身體沒休息好，還可能把病毒帶到公司影響同事。查閱規定後強調，普通病假是勞工依法可請的假，只要符合規定，公司不能隨意給予不利對待。

貼文一出吸引大批網友熱烈回覆：

「請病假會影響考績呀，如果不在意考績那的確是沒必要優先請自己休假」

「特休夠多當然先用特休，特休全薪、病假半薪還要補資料」



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也有網友點出制度面與風氣的限制，表示：

「公司風氣和個人習慣吧，特休夠多薪水也高的人，通常會先請特休」

「因為請病假規定比較多啊！一定要去看醫生拿收據或證明才能請」

「病假扣薪水啊」

「問題是請太多病假會被關心，分紅升遷也會被搞呀」



不過同樣有另一派假要請滿的網友力挺病假，直呼：

「全薪病假請好請滿，我才不要用特休」

「我都請病假，特休留著出去玩慢慢休」

「能請就請，特休是拿來耍廢跟計畫出遊用的」

「我每個月一定都會請一天，不然好浪費，我就是裝病」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】