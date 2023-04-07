請假｜打工仔好奇年假可否「這樣請」 網民狂讚這方法返工最舒服
撰文：聯合新聞網
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特休假（年假）該怎麼請才能發揮最大效用呢？一名網民近日在Dcard發文詢問，能不能把年假依小時數拆分，每天請一小時，晚一小時上班。奇特的請假方式引發網民熱議，有人認為站在公司角度會喜歡這種作法，也有網民覺得可能會造成觀感不佳。
網民發文表示，公司一年給他12天年假，相當於96小時，若能按小時把假拆開，如此一來便能常常晚1小時，9點再上班，想問問其他網民有無類似經驗。
年假逐個鐘「搣」，好像又不錯啊！（按圖了解）
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不少網民表示自己的公司同意這樣請假：
．「可以，我們主管常常遲到，就用特休請個1小時、半小時」、
．「我待到第3年假夠多後，每年10月開始每天請1小時特休晚上班」、
．「我之前都是提前一小時下班」、
．「基本上我們公司也允許，也有同事固定休週五下午，週休兩日半」。
網民也解釋公司可能會同意的原因：
．「反正你乖乖把特休用光，不用換錢給你，也不會像有些人連在一起一口氣休好幾天找不到人，每天晚到一小時真的影響不大。」
其他網民則認為，並非每一家公司都願意讓員工把特休拆分成小時計算：
．「我公司就是要防止這樣，變成規定特休只能以半天為單位，要請小時只能請事假」
．「要確認這樣請會不會影響到考核」
．「觀感不好，老闆可能會不爽」
．「要找職代的話可能不行吧」
此外，也有人分享「說話的藝術」，委婉地向老闆表達自己的需求：
「我覺得你要換個方式跟老闆講，說你想以工作為重，但特休請下去的話事情做不完，可不可以明天請個特休晚一個小時上班，把特休休完，一方面可以兼顧工作，也可以把假休完。」
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