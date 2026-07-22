最慘$1億六合彩│港女「完美錯開頭獎號碼」崩潰：中晒隔籬係咩事…

【六合彩／攪珠結果／頭獎／億元六合彩】7月22日（星期二）攪珠的暑期金多寶1億元六合彩，結果有2注中頭獎，每注10元派超過5,100萬元。不過有人歡喜有人愁，有香港女生於社交平台Threads訴苦，指她買了1注六合彩碰運氣，結果6個號碼跟中獎號碼「完美錯開」，全部相差1個號碼，與頭三獎擦身而過，崩潰感嘆。



帖文引來網民熱議，安慰樓主「食幾多，穿幾多，整定的，不能強求」、「都係一種實力嚟」、「另類嘅運氣」、「其實要中隔籬好易，講緊18個字，機率梗係大好多」。也有網民笑言，「你下期買咩，畀我睇咗先，我買你隔籬」。



7月22日（星期二）攪珠的暑期金多寶1億元六合彩，結果有2注中頭獎，每注10元派超過5,100萬元。（資料圖片）

26/078期六合彩攪出號碼及派彩

2026年第78期六合彩攪珠結果7月22日出爐，攪出號碼是1號、6號、37號、41號、45號、47號，特別號碼8號。頭獎2注中，每注51,493,590元；2獎11.5注中，每注派811,220元；三獎292注中，每注派85,190元。

2026年第78期六合彩攪珠結果。（馬會網頁）

港女買六合彩6個號碼與頭獎「完美錯開」

攪珠後，有香港女生在Threads發布六合彩網上投注紀錄，無奈表示「中晒隔籬係咩事……」。

樓主購買了1注10元六合彩，號碼包括2號、7號、38號、40號、44號和48號，這6個號碼與頭獎號碼1號、6號、37號、41號、45號、47號，前或後均只相差1個號碼，與頭三獎「擦身而過」。（Threads@iyjukol）

從相片看到，樓主用電腦票（運財號碼）購買了1注10元六合彩，號碼包括2號、7號、38號、40號、44號和48號，這6個號碼與頭獎號碼1號、6號、37號、41號、45號、47號，前或後均只相差1個號碼，與頭三獎「擦身而過」。

事件引來網民熱議，有人安慰樓主「另類運氣」。（Threads@iyjukol）

網民：另類運氣

事件引來網民熱議，有人安慰樓主「人生就係咁，永遠都只差一點點」、「食幾多，穿幾多，整定的，不能強求」、「都係一種實力嚟」、「另類嘅運氣，雖然冇咩用」、「即係代表你下次再試過啦！不過你都真係好好彩」、「其實要中隔籬好易，講緊18個字，機率梗係大好多」、「我有期係一注中2個，另一注中3個，咁去咗隔籬」、「我試過1次4注中晒6個字，嗰下呆咗」。

也有網民笑言「你下期買咩，畀我睇咗先，我買你隔籬」、「叫你聽日返工」、「天選次子」。不過亦有網民提醒，「就係因為咁，令你愈想再買，可能愈買愈大，因為你會覺得差啲啲……（其實差好遠，因為都係無粒中）……亦正如買1 2 3 4 5 6 ，開嘅機率一樣，但少人會咁買一樣，所以記得每次$10咁買就得。中嘅話，$10都會中頭獎」。

（Threads@iyjukol）

六合彩｜攪出最多次號碼

六合彩有49個數字，《香港01》從馬會數據歸納攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺呢？大家買六合彩之前可以留意。

六合彩複式/八個字幾多錢？

較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

六合彩｜10大最幸運投注站

除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。

10 大幸運投注站地圖位置。（馬會）

如果幸運中獎，須在指定時間前登記及領獎。究竟何時截止領獎？如果遺失了彩票又要如何處理呢？

六合彩領獎須知＋期限！遺失彩票點算好？

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睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。