【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／紅霞／打風／AI天氣預報／GFS／ECMWF／7月風暴】本周末、星期六星期日打風？天文台表示，一個低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，並於本星期後期進入南海北部，周末期間大致移向廣東沿岸一帶並逐步增強，但其登陸位置存在變數，而該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。



天文台暫未有熱帶氣旋路徑預測，不過3大AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測會有颱風形成，並於本周末7月24日至26日（星期五、星期六、星期日）進入南海，在香港東面登陸，其中風烏、伏羲及盤古都預測會在香港東面廈門附近位置登陸，ECMWF則預測該熱帶氣旋會在香港東面極近距離登陸。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



ECMWF預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月26日至7月27日在香港東面100公里範圍內登陸。（ECMWF/Windy）

3大AI颱風路徑預測！料香港東面登陸

根據AI天氣預測模式風烏及伏羲預測，該巨型熱帶氣旋會在7月24日至7月25日穿過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展轉往東北方向移動，在香港東面、廈門附近登陸。

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AI天氣預測模式風烏預測，該巨型熱帶氣旋會在7月24日至7月25日穿過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展轉往東北方向移動，在香港東面、廈門附近登陸。（AI天氣預測模式風烏）

AI天氣預測模式風烏預測，該巨型熱帶氣旋會在7月24日至7月25日穿過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展轉往東北方向移動，在香港東面、廈門附近登陸。（AI天氣預測模式風烏）

即看伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣預測模式伏羲同樣預測，該巨型熱帶氣旋會在香港東面、廈門附近登陸。AI天氣預測模式伏羲）

AI天氣預測模式盤古亦預測，7月24日至7月25日會有熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，但預測該熱帶氣旋會在香港東面較近位置登陸，比風烏及伏羲預測路徑較接近香港。

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AI天氣預測模式盤古預測，該熱帶氣旋會在香港東面較近位置登陸，比風烏及伏羲預測路徑較接近香港。（AI天氣預測模式盤古）

ECMWF預測颱風香港東面極近距離登陸

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）同樣預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月26日至7月27日在香港東面100公里範圍內登陸。

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ECMWF預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月26日至7月27日在香港東面100公里範圍內登陸。（ECMWF）

ECMWF預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月26日至7月27日在香港東面100公里範圍內登陸。（ECMWF）

ECMWF預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月26日至7月27日在香港東面100公里範圍內登陸。（ECMWF/Windy）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，隨着副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，未來一兩日該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱；預料一個低壓區會於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，並於本星期後期進入南海北部，周末期間大致移向廣東沿岸一帶並逐步增強，但其登陸位置存在變數，而該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪；受偏南氣流影響，下星期初華南沿岸天氣仍然不穩定。

天文台九天天氣預測。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹7級風。