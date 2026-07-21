到便利店增值必須留神，以免爭拗。本港社交平台Threads瘋傳影片，有2名大媽到CircleK便利店（OK便利店）想增值800元到支付寶（Alipay），並遞上2張500元紙幣（共1,000港元），但因為「顧住傾偈」，店員2次確認是否「增值1,000」時都回應「是」，店員於是按指示增值1,000。結果2名大媽不滿大鬧便利店，逼迫店員退回200元。其間排在後方的顧客看不過眼，表示可以幫店員作證，詎料大媽反辱罵「聾嘅唔好出聲！」。最終店員致電經理，按指示退回200元，2名大媽得手後離開。



影片震驚網民，紛紛批評大媽「惡人先告狀」離譜，「自己唔啱仲聲大夾惡？」、「好失禮，做佢哋仔女真係慘」、「好心唔好為難小職員啦。也有網民讚賞店員冷靜應對「高EQ」，「真係好EQ，好叻……畀着我嘅話，我鬧到你化啦！」。



增值支付寶（Alipay）時要留意金額。（資料圖片）

「誰大誰惡誰正確？」有網民於7月19日在Threads發布影片講述事件，指在OK便利店排隊時，前面2名大媽想增值800元到支付寶，遞上2張500元紙鈔。收銀店員2次確認是否「入1,000元」，但2名大媽專注聊天未有認真聽聽，重複回答「係」，於是店員「按指示」增值1,000元到支付寶，詎料大媽得悉後「發爛渣」狂罵店員，「嗰個潑婦就鬧收銀員點解入$1000，明明就話係$800」，並要求個職員叫經理出來 。

OK便利店支付寶入數爭議！2大媽罵店員逼退錢

樓主續說，排在大媽後方的灰衣男子的不過眼，表示可以幫店員作證，卻同樣被大媽辱罵，「排佢哋後面嘅灰衣男都聽到係$1000，幫個店員講都俾佢哋鬧，又話要報警，但係其實明明自己就係掛住同人傾偈冇聽清楚就答，仲要聲大夾惡咁鬧返店員轉頭，果然鬧交嗰陣時愈冇道理嘅人講得愈大聲」。

大媽：叫你經理出嚟吖！

影片看到，2名大媽正在收銀櫃檯位置責罵男店員，其中穿藍色大媽怒指「800蚊！」，店員回答「而家入咗無得退吖嘛」，與藍衣大媽同行的灰色大媽喝斥「收聲啦！無得退，咁叫你經理出嚟吖」。店員強調有人可以作證，但藍衣大媽激動反駁，「有人聽到？佢聽到唔係事件嘅全部啊！你發緊夢啊！聽唔到啊！你自己發緊夢唔認，仲喺度咁多嘢講！」。灰衣大媽重申「叫經理出嚟」。

2名大媽不斷責罵男店員，逼迫退款。（Threads@messififaboy26）

2名大媽不斷責罵男店員，逼迫退款。（Threads@messififaboy26）

2名大媽不斷責罵男店員，逼迫退款。（Threads@messififaboy26）

灰衣男見義勇為作證 被大媽辱罵：聾嘅唔好出聲啦！

店員之後與大媽理論，大媽高聲狂罵。這時排在後方的灰衣男子見義勇為上前，表示自己「聽得好清楚（說增值1,000元）」，更表示可以報警，惟大媽反辱罵灰衣男，「你真係離晒譜啊！你唔喺度（咪）亂噏嘢啦！你仲話好清楚喎？你聽唔到！聾嘅唔好出聲啦！」。藍衣大媽隨即把矛頭再指向店員，「唔認數仲喺度咁多嘢講！唔係有個喺度聾嘅亂講嘢，你就喺度亂咁講嘢啦！認啦！呢啲咁嘅人真係，做乜鬼證人吖！」，而灰衣大媽附和說，「你自己做錯嘢你要負責返㗎！」。2名大媽更逼迫店員致電經理退回200元。

店員冷靜應對 大媽取回200元即離開

另1段影片看到，店員正在按經理指示退回200元，其間大媽仍不停口責罵，「唔係你格硬嚟就得㗎喇！」、「如果唔係叫經理同佢（大媽）講對唔住㗎喇。你咁細個學埋咁樣做嘢方法！」，店員未有動怒，冷靜地邊處理退款邊回應「你話點就點啦」、「係係係，知道」。最終2名大媽取回200元後，離開現場。

店員按經理指示退回200元，大媽仍不停口責罵。（Threads@messififaboy26）

店員按經理指示退回200元，大媽仍不停口責罵。（Threads@messififaboy26）

取得200元後，2名大媽即時離開。（Threads@messififaboy26）

網民批大媽離譜：以為大聲就有道理？

網民看過影片紛紛批評大媽離譜，「啲阿蟬真係麻煩，咁都係入咗個支付寶度，又唔會少咗200蚊」、「個後生仔店員真係慘，要受呢啲人氣」、「唔使理佢哋啦，阻住晒後面啲人買嘢」、「以為大聲就有道理咩？」、「小事化大」、「好失禮，做佢哋仔女真係慘」、「最憎係呢啲，職員都處理緊件事仲咦咦哦哦，仲話個職員錯就要認又乜嘢，靜靜地等人處理啦，喺度煩煩煩」。

讚店員EQ高：好勁

也有網民讚店員「EQ高」，「真係好EQ，好勁，畀着我嘅話，我鬧到你化啦，群眾壓力佢兩個自然會收檔」、「今日先喺呢間OK增值，呢位店員十分有禮貌，麻煩呢兩個大媽嘅屋企人，帶佢哋返屋企，唔好放佢哋出嚟亂咁吠」。

「公眾地方行為不檢」可罰款5,000元、監禁12個月

在香港，於商店等地方責罵店員，可能觸犯「公眾地方行為不檢」等罪行。2025年12月，大埔超級城1間連鎖火鍋店有女食客用膳期間，疑不滿牛肉質素大吵大鬧，投擲碗碟擊中1名職員，最終涉「公眾地方行為不檢」、「普通襲擊」及「拒捕」被捕。

「公眾地方行為不檢」是俗稱，原條文是香港法例第245章《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，指在公眾地方作出喧嘩、騷擾、辱罵、侮辱性言詞或行為，意圖或極可能導致他人破壞社會安寧；一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。

（Threads@messififaboy26）

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。