美國人瘋搶「Alibaba House」？中國預製房4大亮點破歐美置業困境

歐美樓價、建房成本長期高企，施工時間長也令當地不少民眾難以負擔傳統置業開支。近期1對美國夫婦在YouTube分享購置中國預製房及真實入住體驗，自帶臥室、廚房與獨立衛浴的750平方呎（70平方公尺）精裝修單位，售價僅15,800美元（約12萬港元/約11萬人民幣），歷經9個月風雨仍兼顧耐用。開箱影片瀏覽量超300萬，點讚數逾5萬，「Alibaba House」隨即爆紅海外。業界分析，標準化、精裝生產的中國預製房組裝便捷、性價比高，直擊西方自建房成本高、人工高、建設週期漫長及品質參差不齊等4大痛點。



美國1對夫婦透過跨境平台阿里巴巴（Alibaba）購入1套預製房。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

美國夫婦實測中國預製房性價比突出

據了解，美國夫婦購置的精裝預製房由中國合十（河北）集成房屋有限公司製造，面積約750平方呎，自帶臥室、廚房及獨立衛浴，售價僅15,800美元。涵蓋海運、關稅在內，全套房落地僅需2.8萬美元（約22萬港元/約19萬人民幣）。房屋安裝簡單，歷經多場風雨，9個月後仍穩固耐用，美國賣家直呼「We love it. We love this thing」（我們愛這間房子！）。有人質疑這股熱潮只是網絡炒作，但連年攀升的中國預製房出口數據，足以證明市場需求真實存在。

美國網紅夫婦直呼「We love it. We love this thing」。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

據「雨果跨境編輯部」（跨境外貿垂直產業媒體）分析，中國預製房熱銷海外關鍵在於4大優勢。

1. 建造成本砍半

西方自建房屋成本極高，美國當地建房每平方呎造價約165美元（約1,300港元/約1,100人民幣），就算是1間普通自住小屋，也動輒數十萬美元。反觀中國預製房，就算計足跨境物流、清關、吊裝等所有開支，造價僅為美國本地建房的一半甚至三分之一。對於買不起房、不想承擔高額建房開支的歐美年輕人、郊區居民而言，中國出口的移動房屋是極具性價比的選擇，消費者形容是「一個住得起的家」、「在澳洲蓋這個至少花10倍的價格」。

房屋僅憑簡單機具與人力協助即可落地安裝、直接入住。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

房屋僅憑簡單機具與人力協助即可落地安裝、直接入住。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

房屋僅憑簡單機具與人力協助即可落地安裝、直接入住。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

房屋僅憑簡單機具與人力協助即可落地安裝、直接入住。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

2. 免高昂人工與人手荒

歐美建築人手長期短缺，人工費居高不下。美國搭建1間同規模房屋，單純人工費最高可達20萬美元（約157萬港元/約135萬人民幣）。而中國預製房無需專業建築團隊，直接省去高昂人工成本，避開用工難題。房屋在工廠完成標準化一條龍生產，結構、內裝、防水工序全部預製完成，送到當地只需簡單組裝，買家形容「搭房子就像拼超大樂高，有趣又高效」。

中國預製房屋生產成熟，廠內製作只需25至30天，加上海運時間，3個月內即可完成交付入住。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

中國預製房屋生產成熟，廠內製作只需25至30天，加上海運時間，3個月內即可完成交付入住。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

3. 建造時間縮短至3個月

除了省錢，中國預製房更大幅節省時間。歐美傳統建房流程繁複，從申報、施工到完工，動輒半年起跳，慢則長達一年。而中國預製房屋生產成熟，廠內製作只需25至30天，加上海運時間，3個月內即可完成交付入住，大幅縮短建造週期。

中國預製組裝屋均為連裝修交付，內裡生活配套齊全，戶型、外觀、太陽能設備均可定制。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

中國預製組裝屋均為連裝修交付，內裡生活配套齊全，戶型、外觀、太陽能設備均可定制。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

中國預製組裝屋均為連裝修交付，內裡生活配套齊全，戶型、外觀、太陽能設備均可定制。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

中國預製組裝屋均為連裝修交付，內裡生活配套齊全，戶型、外觀、太陽能設備均可定制。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

廠商特別針對海外氣候強化設計，提升防水、承重、抗風能力，可應對惡劣天氣，圖為賣家在測評房子防風性能。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

廠商特別針對海外氣候強化設計，提升防水、承重、抗風能力，可應對惡劣天氣。圖為賣家在測評房子防風性能。（YouTube@Grateful Off-Grid影片截圖）

4. 連裝修交付兼防水防風

外界過去對預製房存在「簡陋、臨時」的刻板印象，但現時出口的中國預製組裝屋均為連裝修交付，內裡生活配套齊全，戶型、外觀、太陽能設備均可定制。廠商特別針對海外氣候強化設計，提升防水、承重、抗風能力，可應對惡劣天氣。用戶收屋後只需接駁水電、添置家具家電，即可長期入住，實用性與舒適度完全不輸傳統房屋。

其他報道：小紅書用戶：懷念20年前加拿大物價 網民：生活過得艱難才想從前

現在的生活要過得多艱難，才會讓人懷念起20年前的光景？近日有小紅書用戶發帖稱「懷念20年前加拿大物價」，形容當時衣食住行樣樣都價廉物美。帖文隨即引發網民熱議，不少人認為大家被眼前的現實壓得喘不過氣，才忍不住追憶往昔。有人隨即分享，指20年前的加拿大元更值錢，收入完全可以支付開支，整體生活成本比例相較現在更低；安全感更強，治安好，生活節奏慢、社會氛圍淳樸、是令許多老移民們懷念的「白月光」。



20年前的加拿大物價便宜生活成本低。（AI製圖）

懷舊帖引發網友熱議

該帖引發網民熱議，有網民留言指他2007年去加拿大，吃了超市一年免費雞蛋牛奶沒花一分錢，因為當時超市食品臨近過期，小於一周都是免費。另有人留言指，他十年前去加拿大，就是三十多萬的房子，3.99美元（約31港元）的牛奶，脊骨打折的時候每磅僅0.19美元（約1.５港元），那時候100美元（約780港元）可以買很多菜。

近日有小紅書用戶發帖稱「懷念20年前加拿大物價」，形容當時衣食住行樣樣都價廉物美。（小紅書用戶＠Lu添添都有吉歌億）

為何加拿大如今會變成這樣？

如今的加拿大變成了怎樣呢？疫情過後物價瘋漲、街道環境髒亂差、留學與移民的門檻拔高、就業形勢差、裁員危機、貧富不均問題加劇。加拿大是如何從「移民天堂」一步一步淪落至此？綜合網民意見有3種說法：可能是因為數年前新冠疫情公共衛生措施導致經濟停擺、可能是因為AI的快速發展，AI取代了大部份工作導致很多工人失業、也可能是因為移民導致人口暴增導致競爭激烈。

加拿大在疫情過後物價瘋漲、街道環境髒亂差、留學與移民的門檻拔高、就業形勢差、裁員危機、貧富不均問題加劇。（資料圖片）

我們也要辯證看待這種變化

當然也有人留言過得好的人都不會懷念以前，華人也會客觀的看待加拿大的變化，現在的加拿大相比以前不止劣勢也有優勢：移民的生活更加便利，中超、中餐隨處可見，中文服務也更加成熟，反觀20年前在加拿大想吃中餐，要跑到很遠的地方。

全文：小紅書用戶：懷念20年前加拿大物價 網民：生活過得艱難才想從前