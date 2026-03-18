小紅書用戶：懷念20年前加拿大物價　網民：生活過得艱難才想從前

現在的生活要過得多艱難，才會讓人懷念起20年前的光景？近日有小紅書用戶發帖稱「懷念20年前加拿大物價」，形容當時衣食住行樣樣都價廉物美。帖文隨即引發網民熱議，不少人認為大家被眼前的現實壓得喘不過氣，才忍不住追憶往昔。有人隨即分享，指20年前的加拿大元更值錢，收入完全可以支付開支，整體生活成本比例相較現在更低；安全感更強，治安好，生活節奏慢、社會氛圍淳樸、是令許多老移民們懷念的「白月光」。



20年前的加拿大物價便宜生活成本低。（AI製圖）

懷舊帖引發網友熱議

該帖引發網民熱議，有網民留言指他2007年去加拿大，吃了超市一年免費雞蛋牛奶沒花一分錢，因為當時超市食品臨近過期，小於一周都是免費。另有人留言指，他十年前去加拿大，就是三十多萬的房子，3.99美元（約31港元）的牛奶，脊骨打折的時候每磅僅0.19美元（約1.５港元），那時候100美元（約780港元）可以買很多菜。

近日有小紅書用戶發帖稱「懷念20年前加拿大物價」，形容當時衣食住行樣樣都價廉物美。（小紅書用戶＠Lu添添都有吉歌億）

為何加拿大如今會變成這樣？

如今的加拿大變成了怎樣呢？疫情過後物價瘋漲、街道環境髒亂差、留學與移民的門檻拔高、就業形勢差、裁員危機、貧富不均問題加劇。加拿大是如何從「移民天堂」一步一步淪落至此？綜合網民意見有3種說法：可能是因為數年前新冠疫情公共衛生措施導致經濟停擺、可能是因為AI的快速發展，AI取代了大部份工作導致很多工人失業、也可能是因為移民導致人口暴增導致競爭激烈。

加拿大在疫情過後物價瘋漲、街道環境髒亂差、留學與移民的門檻拔高、就業形勢差、裁員危機、貧富不均問題加劇。（資料圖片）

我們也要辯證看待這種變化

當然也有人留言過得好的人都不會懷念以前，華人也會客觀的看待加拿大的變化，現在的加拿大相比以前不止劣勢也有優勢：移民的生活更加便利，中超、中餐隨處可見，中文服務也更加成熟，反觀20年前在加拿大想吃中餐，要跑到很遠的地方。

另外，就業機會也更加多元，科技、互聯網等相關崗位大量增加，華人創業機會比以前更多了；醫療與公共服務更加完善，對弱勢群體的保障更強；數字化發展讓生活更便捷，政策公開透明，網上辦事相比以前跑線下更方便。

數字化發展有弊端當然也有好處。（資料圖片）

沒有永恆的安逸，時代永遠在變化

時代在變化，無論在哪裡都不可能有永久的安穩，不止加拿大有這種變化，它像全球化下許多國家的縮影，人口流動加速、貧富差距加大、物價通脹上行，社會在這種變化的影響下更加復雜多元。