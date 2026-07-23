美國實物價！逛Costco嘆食材價狂飆　在美華人苦笑：有決心減肥

美國物價嚴重上漲，儘管今年6月通脹率回落至3.5%，但聯儲局主席沃什（Kevin Maxwell Warsh）形容，通脹放緩並不意味局方已經成功恢復價格穩定。美國物價飆升令民眾苦不堪言，報稱居於洛杉磯、專門講解在美國生活情況的華人男網紅「Zhongxia Chen 」，早前在Facebook上載影片，長約1分鐘，以「美國物價上漲真實感受」為題，直言「美國的物價上漲到甚麼樣的喪心病狂的地步？」，他甚至稱「食物售價飆升 有決心減肥」，然後前往Costco超市實地看物價作出講解。



片主以「美國物價上漲真實感受」為題拍片，講解在地的生活感受。（Facebook@Zhongxia Chen影片截圖）

片主反問「美國的物價上漲到甚麼樣的喪心病狂的地步？」，又帶領觀眾前往超市Costco了解情況。（Facebook@Zhongxia Chen影片截圖）

牛肉羊肉豬肉價錢上漲

「Zhongxia Chen 」於今年5月發布影片，指以前在Costco「買一車東西100美元就夠了」，但現在「給我感覺沒三四百美元，千萬別去Costco」。由2020年至2026年，根據美國官方的消費者物價指數（Consumer Price Index ）數據，生牛扒或高端紅肉類價格暴漲70%，「普通牛肉更過份，暴漲了78%」，「牛肉羊肉漲得是最離譜的，豬肉價格相對穩定一點，但是也上漲了」，雞肉價格則是最穩定。

片主直言「美國的物價上漲到什麼樣的喪心病狂的地步？」。（Facebook@Zhongxia Chen影片截圖）

美國華人男網紅：食物售價飆升 有決心減肥

片主在Costco看到物價後，苦笑表示「價格上漲有一定好處」，食物便宜，市民可以每日大魚大肉，脂肪和膽固醇容易超標，「每個人都是大胖子」，當時根本沒有決心減肥；但食品價格有升無跌，情況大變，「現在決心來了，用最樸實無華的方式把價格提上，直接從根源掐斷發胖的源頭」，直言「是不是非常的聰明，非常的可靠啊？」。

兒童滑梯售價399.99美元（約3,120港元）。（Facebook@Zhongxia Chen影片截圖）

片主直擊Costco內多款貨品包括食材價格：

片主前往Costco超市實地看物價作出講解，拍攝到多款貨品，包括豬肋骨售40.99美元、牛肩肉47.93美元、冰鮮蝦17.65美元、急凍蝦23.99美元，以及8件鬆餅6.99美元。（Facebook@Zhongxia Chen影片截圖）

片主前往Costco超市實地看物價作出講解，拍攝到多款貨品，包括豬肋骨售40.99美元、牛肩肉47.93美元、冰鮮蝦17.65美元、急凍蝦23.99美元，以及8件鬆餅6.99美元。（Facebook@Zhongxia Chen影片截圖）

片主前往Costco超市實地看物價作出講解，拍攝到多款貨品，包括豬肋骨售40.99美元、牛肩肉47.93美元、冰鮮蝦17.65美元、急凍蝦23.99美元，以及8件鬆餅6.99美元。（Facebook@Zhongxia Chen影片截圖）

片主前往Costco超市實地看物價作出講解，拍攝到多款貨品，包括豬肋骨售40.99美元、牛肩肉47.93美元、冰鮮蝦17.65美元、急凍蝦23.99美元，以及8件鬆餅6.99美元。（Facebook@Zhongxia Chen影片截圖）

片主前往Costco超市實地看物價作出講解，拍攝到多款貨品，包括豬肋骨售40.99美元、牛肩肉47.93美元、冰鮮蝦17.65美元、急凍蝦23.99美元，以及8件鬆餅6.99美元。（Facebook@Zhongxia Chen影片截圖）

1. 豬肋骨：40.99美元（約320港元）

2. 牛肩肉：47.93美元（約374港元）

3. 冰鮮蝦：17.65美元（約138港元）

4. 急凍蝦：23.99美元（約187港元）

5. 8件鬆餅：6.99美元（約55港元）

6. 兒童滑梯：399.99美元（約3,120港元）



美國物價惹網民熱議

影片引來許多網民討論，「美國東西近年的確升了不少」、「確實是逼美國人減肥，麥當勞的包都悄悄變小了，哈哈」、「物價上漲，人們都很無奈」。有人則反駁片主對物價不夠敏感，「100美元？ 多少年前了？」；有人甚至認為食物不算貴，「這價格還是划算」、「但美國人工高」。

（Facebook）

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現在的生活要過得多艱難，才會讓人懷念起20年前的光景？近日有小紅書用戶發帖稱「懷念20年前加拿大物價」，形容當時衣食住行樣樣都價廉物美。帖文隨即引發網民熱議，不少人認為大家被眼前的現實壓得喘不過氣，才忍不住追憶往昔。有人隨即分享，指20年前的加拿大元更值錢，收入完全可以支付開支，整體生活成本比例相較現在更低；安全感更強，治安好，生活節奏慢、社會氛圍淳樸、是令許多老移民們懷念的「白月光」。



20年前的加拿大物價便宜生活成本低。（AI製圖）

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