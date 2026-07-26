颱風紅霞是近20年最被低估颱風？網民感受「妖風」：無咗李氏力場

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／紅霞／熱帶氣旋】颱風紅霞襲港下，天文台於昨晚（7月25日）10時10分發出8號風球，至今日（7月26日）凌晨1時10分發出9號風球，早上7時10分改發8號風球，並於下午12時40分改發3號風球，顯示這個颱風已經遠離。



紅霞吹襲期間，在8號風球或以上時間歷時達14小時30分鐘，香港經歷了狂風暴雨，網民沒有外出「追風」，不少人身處家居已能感受到風力，形容是「妖風」，整夜難眠。有人更把這個颱風封為「紅霞姨」、「紅霞妹妹」、「霞姨」等，笑稱其個性就如女人般善變，「忽近忽遠」、「原本平靜卻突然變得暴烈」，甚至形容是「近20年來最畀人低估嘅颱風」，又笑稱在香港近距離登陸，是因為「冇咗李氏力場」。



大埔太和路行人路有一棵大樹倒塌，幾乎連根拔起。（Kenny Tsang圖片）

颱風紅霞襲港期間，各區風力不一，而港鐵東鐵綫太和站有塌樹，架空電纜受損需時修復。（港鐵提供圖片）

市民感受紅霞威力：近20年來最被人低估嘅颱風

Threads用戶「yankit_ko」發帖，附上影片顯示從家中望向街上，樹木被強風吹至猛烈搖擺，而且雨勢相當大，他留言指「咁大風，竟然7:10am跌返落8號而唔係10號，有冇人都係俾紅霞姨嘈到完全瞓唔到，圍下爐，咁多年來好似未試過啲風係咁啪啪聲，吹口哨聲，呼呼聲恐怖過電影情節，完全被低估，PS：大家都要平安，好佩服而家準備去返工謹守崗位嘅人」。

網民拍下窗外情況，影片見到樹木被強風吹至猛烈搖擺，而且雨勢相當大。（Threads@yankit_ko影片截圖）

Threads用戶「angus.1119」於今日凌晨5時許，即9號風球生效期間發帖，直言「紅霞真係勁有料，帶畀我嘅感覺仲勁過上年十號風球，你邊度可以見到東登嘅風可以勁到咁樣，風聲嘈就算，X你連雨都大到咁樣，根本唔畀人瞓。我哋全香港人真係多謝你紅霞，對唔住睇小咗你，未嚟之前大家都覺得呢個風唔算好勁，點知而家上埋九號風球，近20年來最被人低估嘅颱風，應該就係呢隻紅霞」。

尖沙咀近中午時分8號風球仍生效期間，有市民及遊客特別到來感受颱風紅霞餘威，雨傘被吹爛。（湯致遠攝）

網民驚呼：好怕爆玻璃

帖文引來大批網民回應，不少人直言紅霞是「妖風」，但亦有部份地區網民稱「風平浪靜」，完全毋須掛8號風球，「真係睇地區同屋企方向，上年我屋企感覺到出面橫風橫雨超大聲瞓唔到，全晚睇住windy等風減弱。今次完全感覺唔到係9號波，連3號都冇咁，又冇雨又冇風聲」。但更多網民指聽到「風聲好嘈」而受驚嚇不能入眠，「係咪有好多隻催狂魔（《哈利波特》中最黑暗的生物）喺出邊？我都完全唔夠膽瞓」、「大埔係大風到有啲尖銳嘅聲係窗出面不停響，根本完全唔夠膽瞓，好怕爆玻璃」。

政政府飛行服務隊7月25日早上11至12時飛到颱紅霞風眼，投擲「下投式探空儀」搜集數據，圖為紅霞外圍雨帶。（政府飛行服務隊圖片）

颱風香港近距離登陸 網民笑指：無咗李氏力場

對於紅霞的威力，網民認為遠不及2017年的天鴿和2018年的山竹，但紅霞初期的風暴路徑離港頗遠，「以為打唔成，點知幾乎吹到正」，「以前啲風好似吹正香港，結果就吹歪，霞姨相反」。對於紅霞愈吹愈近，天文台甚至需評估是否要發出10號風球，網民不禁認輸指「完全估佢唔到」。而談及紅霞走勢，有人則笑稱是因為「冇咗李氏力場，中心風力離我們80公里，好近」，意指長和系主席李嘉誠現已退休，自此襲港颱風威力似特別強勁。

天文台預告將改發3號風球，大批市民即出門趕上班。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

↓↓↓ 「李氏力場」真身 ↓↓↓

+ 13

天文台前助理台長梁榮武於2025年在天文台《氣象冷知識》節目中解釋，真正影響襲港熱帶氣旋是主要力量是「副熱帶高壓脊」，又稱太平洋高壓脊或副高。梁榮武指，每逢7月，副高就會增強向西伸延，接近香港。副高一西伸，連颱風也要乖乖聽命：「颱風跟副高相比，就像是小孩子站在一代宗師身旁。颱風會乖乖被副高牽著走，沿著副高外圍走。當副高增強西伸或東退，颱風的移動路徑會跟著改變。」因此，很多本來預計正面襲港的熱帶氣旋亦急轉彎。梁榮武更詳細的解釋，請按此。

↓↓ 紅霞襲港下市面情況 ↓↓

尖沙咀天星碼頭。（湯致遠攝）

大埔太和路行人路有一棵大樹倒塌，幾乎連根拔起。（Kenny Tsang圖片）

其他報道：紅霞8號風球│打工仔逼爆港鐵等返工瘋傳！網民：感謝英雄默默付出

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／紅霞／10號風球／熱帶氣旋】颱風紅霞襲港下，天文台凌晨一度發出9號風球，至早上7時10分改發8號風球，至少維持至中午12時，但即使打風天氣惡劣，不少市民仍需要上班。本港社交平台Facebook群組「車cam L（香港群組）」、Facebook群組「沙田之友（Shatin Fans）」、Threads專頁talking_hk瘋傳相片，顯示8號風球下港鐵火炭站及天水圍站有大批乘客站滿閘口及閘機前等候開車上班，上載相片者留言「火炭站等開車返工」、「天水圍未開閘，香港人真係點都要返工」。



（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

8號風球下港鐵火炭站及天水圍站有大批乘客站滿閘口及閘機前等候開車上班。（Facebook@沙田之友（Shatin Fans））

8號風球下港鐵火炭站及天水圍站有大批乘客站滿閘口及閘機前等候開車上班。（Threads@talking_hk）

8號風球打工仔冒風雨上班

亦有女網民於Threads「iam_kinki」發布影片，感嘆其丈夫於8號風球下仍要準備出門上班，直呼「黐線」，「平時打風我哋大西北冇乜料到，今次到我哋感受個威力，落返8號好似仲勁過頭先9號咁，頂住唔好爆玻璃啊，老公呢個環境仲要準備出門返工，真係CXS」。

8號風球下不少打工仔要冒風雨上班。（Threads@iam_kinki）

8號風球下不少打工仔要冒風雨上班。（Threads@iam_kinki）

網民震撼：感謝一班默默付出的英雄，撐起香港

港人「逼爆」港鐵站等候上班畫面震撼網民，「打風好多人係假期，對佢哋就係責任。多謝大家頂住，最緊要人人都安全」、「Respect」、「感謝一班默默付出的英雄」、「撐起香港」、「辛苦了上班的市民」、「好多服務業、運輸業、飲食業、保安業等等要返工保持香港正常運作，如果冇他們付出去返工的話在颱風下你有安樂茶飯嗎？」、「搵食艱難呀」、「願返工的朋友出入小心路面情況，因外面風力真的很強」。

（Threads@iam_kinki）（Threads@talking_hk）（Facebook@沙田之友（Shatin Fans）)