紅霞8號風球│打工仔逼爆港鐵等返工瘋傳！網民：感謝英雄默默付出

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／紅霞／10號風球／熱帶氣旋】颱風紅霞襲港下，天文台凌晨一度發出9號風球，至早上7時10分改發8號風球，至少維持至中午12時，但即使打風天氣惡劣，不少市民仍需要上班。本港社交平台Facebook群組「沙田之友（Shatin Fans）」、Threads專頁talking_hk瘋傳相片，顯示8號風球下港鐵火炭站及天水圍站有大批乘客站滿閘口及閘機前等候開車上班，上載者相片者留言「火炭站等開車返工」、「天水圍未開閘，香港人真係點都要返工」。



8號風球下港鐵火炭站及天水圍站有大批乘客站滿閘口及閘機前等候開車上班。（Facebook@沙田之友（Shatin Fans））

8號風球下港鐵火炭站及天水圍站有大批乘客站滿閘口及閘機前等候開車上班。（Threads@talking_hk）

8號風球打工仔冒風雨上班

亦有女網民於Threads「iam_kinki」發布影片，感嘆其丈夫於8號風球下仍要準備出門上班，直呼「黐線」，「平時打風我哋大西北冇乜料到，今次到我哋感受個威力，落返8號好似仲勁過頭先9號咁，頂住唔好爆玻璃啊，老公呢個環境仲要準備出門返工，真係CXS」。

8號風球下不少打工仔要冒風雨上班。（Threads@iam_kinki）

8號風球下不少打工仔要冒風雨上班。（Threads@iam_kinki）

網民震撼：感謝一班默默付出的英雄，撐起香港

港人「逼爆」港鐵站等候上班畫面震撼網民，「打風好多人係假期，對佢哋就係責任。多謝大家頂住，最緊要人人都安全」、「Respect」、「感謝一班默默付出的英雄」、「撐起香港」、「辛苦了上班的市民」、「好多服務業、運輸業、飲食業、保安業等等要返工保持香港正常運作，如果冇他們付出去返工的話在颱風下你有安樂茶飯嗎？」、「搵食艱難呀」、「願返工的朋友出入小心路面情況，因外面風力真很強」。

（Threads@iam_kinki）（Threads@talking_hk）（Facebook@沙田之友（Shatin Fans）)