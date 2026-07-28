30歲男不捨祖母火化　「縱身跳入焚化爐」趴遺體上　慘遭活燒命危

火化是現代人離世後經常選擇處理遺體的方式，不過近期印度傳出恐怖事件，1名男子不捨自己的祖母遺體將被火化，疑似在精神狀況不穩定下，趁著祖母遺體剛推入焚化爐（火化爐）時「縱身跳入」，現場瞬間陷入一團混亂，雖然這名男子被及時救出、撿回一命，但他全身嚴重燒燙傷，目前尚未脫離險境。



不捨祖母火化 印度男跳入焚化爐

綜合印度媒體報導，這起事件7月20日發生在印度西孟加拉邦（West Bengal）納迪亞縣（Nadia）的納瓦德維普（Nabadwip）火葬場，30歲男子畢斯瓦（Indrajit Biswas）的祖母剛剛過世，在舉行完告別式後，眾人準備將遺體送入焚化爐火化。

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曝光的影片中，可以見到焚化爐的閘門慢慢開啟，用白布包裹的遺體隨後被慢慢送入焚化爐，此時畢斯瓦突然縱身一躍、整個人趴到祖母遺體上，雙雙被推入焚化爐，在一旁操作的人員見狀趕進上前拉住畢斯瓦的腳，其他人也立刻協助，畫面也在這時戛然而止。

據悉，畢斯瓦被現場人員及時拉了出來，但他全身遭受嚴重的燒燙傷，後續被緊急送醫治療，目前尚未脫離險境。至於他為何會突然失控目前不得而知，但初步判斷可能是因為失去祖母的打擊太大，以至於做出脫序行為。

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