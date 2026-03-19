印度男拍手槍教學片 無視警告自轟左胸當場身亡 疑誤認已上保險
撰文：TVBS新聞網
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印度德里日前發生一起意外悲劇。
一名28歲男子在鏡頭前，原本正在展示如何裝填手槍彈匣，沒想到下一秒他竟將槍口對準自己左胸並扣動扳機，當場在鏡頭前倒地慘死。即便拍攝的堂哥兩度出聲提醒「別開槍」，仍未能阻止這場死亡直播。
男子在鏡頭前展示如何裝填手槍彈匣，沒想到下一秒他竟將槍口對準左胸：
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「別開火！」兩度警告仍擋不住悲劇
根據《印度時報》報導，死者為住在印度德里的帕萬（Pawan Kumar），事發當時，他的堂哥希曼舒（Himanshu）正拿著手機紀錄帕萬操作手槍的過程。從流出的影片顯示，帕萬在露出微笑後，將彈匣插入手槍中，隨後拉動滑套上膛。
在拍攝過程中，掌鏡的希曼舒察覺危險，曾出聲警告：
哥們，別開火！
隨後又第二次提醒：
欸，不要！
對鏡頭一瞥 隨即扣板機自轟倒地
然而，警告沒起作用。帕萬隨後將手槍抵住自己的左胸口，疑似認為槍支已上保險，短暫看了鏡頭一眼後扣下扳機。隨著槍響，帕萬應聲倒地失去知覺，堂哥在鏡頭後方發出慘叫。
當地警方接獲醫院通報有人受槍傷，趕到現場時發現帕萬已失去生命跡象，死者左胸口有明顯槍傷。經初步調查，該手槍屬於希曼舒，是他最近剛取得合法授權的槍枝。警方已在現場查扣兇槍及10發子彈。該案因涉及非法使用槍械及過失致死等相關罪名立案調查。
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