48歲男病房休養遭吊扇砸斃　院方拒認錯冷血辯稱：絕無外傷是病死

印度日前發生一起「吊扇砸死人」意外，42歲男子阿克巴（Akbar）在醫院調養期間，遭病床上方掉落的吊扇砸中不治，未料院方不僅否認「吊扇砸人致死」，還將阿克巴的死因歸咎為病患本身的疾病，令家屬相當不滿。



吊扇墜落砸死病患？院方強硬反擊：他是病死的

示意圖（Unsplash@ahmad budi）

綜合《新德里電視台（NDTV）》等外媒報導，事件發生在當地時間18日，位於印度德里（Delhi）的古魯特格巴哈杜爾醫院（Guru Teg Bahadur Hospital）；住在27號病房的阿克巴在晚間9時30分躺在床上休息，卻被鬆脫的吊扇當場擊中。

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據了解，事發當下醫護人員不僅未在第一時間趕抵，住院醫師先想到的還不是搶救，而是卸責；阿克巴友人透露，自己進入病房就看到吊扇砸到阿克巴身上，更在3小時後得知搶救無效的噩耗，未料醫生第一時間還混淆事實，對外宣稱是砸到護理師。

印度男子在住院期間疑遭吊扇砸中身亡。（X圖片）

面對阿克巴友人、家屬質疑「設備故障、老舊缺失」，院方指出，吊扇墜落原因是極為罕見的「轉軸斷裂」，將進行詳細調查，至於阿克巴的死因則「與吊扇墜落無關」；院方強調，阿克巴身上並無外傷痕跡，最終死於高血壓、中風以及腦病變等慢性病的吸入性肺炎與呼吸衰竭等併發症。目前雙方各執一詞未有定論。

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