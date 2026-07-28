何伯離世│與何太忘年戀終反目成仇　網民嘆悲劇收場：要帶眼識人

【何伯離世】消息指，城中話題人物「何伯」何煊，7月27日（星期一）在醫院離世，終年77歲，消息震撼全港及一眾網民，紛紛留言表達關注。



何伯何太「忘年戀」轟動全城 終反目成仇

人稱「何伯」的何煊，因與比他年輕逾30歲的「何太」（葉秀定）展開「忘年戀」轟動全城，更在TVB節目《東張西望》怒斥5名子女拿走450萬元積蓄。惟後來何伯何太反目成仇，2人去年在屯門菁田邨住所升降機大堂打鬥，何伯圖用摺刀刺何太，被捕後曾向警稱「因為佢要離婚改嫁走佬，所以我激氣就搵刀插佢」。何伯早前承認意圖蓄意傷人罪還押，其間一再入院，最終在缺席又無律師代表下，被入獄2個月。

網民嘆何伯悲劇收場：黃昏戀都要帶眼識人

何伯離世消息引起網民熱議，不少人感嘆何伯原本「一手好牌」，有數百萬元積蓄又有子女相伴，詎料「色字頭上一把刀，最終「悲劇收場」，「所以人要懂安份守己」、「黃昏戀都要帶眼識人」、「原本以為自己係世上最幸運嘅男人，不惜同自己子女反目，最後發現原來自己真係大傻仔，嗰種由天堂跌落地底嘅心情，好多人都頂唔順」、「點都好啦，一路走好，人走了什麼也了結完，呢個結局比電視劇更出人意表」。

網民提醒：身邊有許多何伯，勿讓悲劇再生

何伯曾透露喪妻後感到寂寞，遇上年輕三十多歲的何太後發展黃昏戀，而他與子女反目，又與何太關係破裂兼打鬥被控，心理報告指何伯承受社會壓力及羞辱，令他在情感上極度脆弱。有網民提醒，何伯的悲劇只是其中一個縮影，無論是長者抑或為人子女，應從中汲取教訓，「其實我哋身邊有好多『何伯』，好多老人家心靈都空虛寂寞，容易『戀愛腦』，多啲關心，就會少啲悲劇發生」、「黄昏戀唔係錯，但要教佢將錢財分開，否則容易家變」。

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【東張西望／何伯／新何太／公屋富戶】何伯、新何太「忘年戀」事件成為全城熱話，之前上《東張西望》時每集都金句盡出。以下是網民盤點何伯、新何太10大金句，讓大家重溫2人「真愛」宣言。



《東張西望》報道，76歲何伯與46歲的「新何太」相識1個月，就在新何太建議下「火速」結婚。（《東張西望》截圖）

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何伯金句：



1.斥子女不孝：

大女仲話攬炒，講到咁絕情，老竇希望搵返個招呼我、服侍我下半生啫，咁你都要反對我？咁我當初供書教學畀你哋點啊？而家阿媽走咗9年喇，我第1次識返個啫！我對我5個子女心淡失望，佢哋不孝！5個都不孝……斬咗纜㗎喇，個個都反骨忤逆！

2.對新何太「愛的宣言」：

大家望到覺得（感覺）幾好，佢（新何太）又煲湯畀我飲，我就飲，嘩，啲湯好靚喎，飲出感情出嚟。我太太話不如咁啦，我哋既然真心相愛，去簽結婚證書啦。

3.飲湯飲出感情：

個個都話飲（湯）死你啊！毒死你啊！飲死我？愈飲愈精神！

4.撐新何太係老實人：

我信得佢（新何太）過，佢唔會氹我錢㗎，我心目中佢唔係壞女人。我知道佢係老實嘅人。個個都針對佢，針對我太太，你話我幾心痛呢……我見我老婆老實，佢就唔會呃我啲錢㗎嘛

新何太金句：



5.否認騙財：

因為呢個社會真係好多騙人嘅，啲人俾人呃咗啲錢真係好慘，但係我唔會（呃人）囉，哈。我會承擔照顧佢，我有一啖飯食，佢就有，我唔會畀佢餓親。生意失敗嘅話，我都會打工養佢，佢唔使憂。

6.發生咗關係：

新何太承認同佢（何伯）行埋咗「發生咗一啲關係」而結婚，其後更在新一集預告片中表示「阿叔畀咗身體我、畀咗肉體我，就留咗啲錢畀佢仔女保管，佢仔女攞錢去，我就要跟佢捱苦，先證明到人哋係真愛，咁傻嘅！唔通有錢就唔係真愛咩？咁奇怪」。

7.否認當何伯獵物：

冇呢回事，我點解要當佢獵物？我當佢係寶，好唔好？啲人真係奇怪。

8.名正言順繼承遺產：

何伯指摘5個子女只為「爭遺產」時，新何太補充：「因為我名正言順成為合法夫妻，佢哋（何伯5名子女）就無咗繼承權，咪先下手為強。」

9.斥何伯子女有敵意：

你（何伯）死咗第日，你個細女嚟搵我算賬啊。

10.執著何伯用字：

何伯在鏡頭前接受訪問時提到，「幾十歲，有事我走咗，佢（細女）承繼得到」，新何太隨即「插嘴」打斷，「處理得到，你唔好講承繼啦，唔係佢繼承啊嘛，用詞用好啲好唔好？」