東張何伯｜網民狂傳金句：後生仔都唔夠我嚟　祝與新何太早生貴子

【東張西望／何伯／新何太】無綫（TVB）《東張西望》周二（5月14日）晚上最新一集，講述何伯與新何太回應街市檔主指控，其間談到指被加了「迷魂湯」和「壯陽藥」，何伯反駁自己有心有力，直言「啲後生仔都唔夠我嚟啊」。結果這金句成為網民焦點，不少人稱「笑到我肚都攣」、「隔住個mon都聽到『發發』聲」、「呢句真係最爆」。



另外，網民重提希望新何太公開作出4大承諾，包括「公開宣布放棄450萬元」、「公開宣布照顧何怕餘生」等，以證明確實「真愛」，又祝願這對新婚夫婦「早生貴子」。



談到指被加了「迷魂湯」和「壯陽藥」，何伯反駁自己有心有力，直言「啲後生仔都唔夠我嚟啊」，結果這金句成為網民焦點。（《東張西望》截圖）

《東張西望》最新一集，講述何伯與新何太回應街市檔主指控，其間新何太被指灌何伯飲「迷魂湯」，並加入「壯陽藥」等，何伯聞言即時激動回應，「開玩笑，無咁嘅事！啲後生仔都唔夠我嚟啊！假㗎咩你估真係！」他之後更有所動作，似乎想當場證明自己無講大話，「係㗎，你睇我身體啊，係咪啊……」，主持人梁敏巧亦「嘩」了一聲。

不過何伯想站起來時，新何太卻打斷並回應，「我份人行得正企得正，係嘛？去到邊我都光明正大，光明磊落一個人，因為好似我老竇咁正直善良，我只有去維護正義嘅人，我真係同情啲弱者嘅人，我會對抗嗰啲惡人，就係咁簡單」。

新何太強調，「我份人行得正企得正，係嘛？去到邊我都光明正大」。（《東張西望》截圖）

《東張西望》節目完結後，網民都瘋狂關注何伯最新金句「啲後生仔都唔夠我嚟啊！」，不少人即時轉載，表示「笑到我肚都攣」、「隔住個mon都聽到『發發』聲」、「呢句真係最爆」、「臉皮唔夠佢厚」、「佢好似想起身示範咁」、「認真你就輸了」。

另外，大批網民重提希望何太公開作出4大承諾，以證明確實「真愛」並非想騙財，包括：

1. 公開宣布放棄450萬元

2. 公開承諾獨力照顧何怕餘生，包起費用

3. 搬去同何伯一齊住

4. 嘗試為何伯生仔



網民指新何太表明「發生咗一啲關係」而結婚，如今何伯又指「後生仔都唔夠我嚟！」，相對這對新婚夫婦十分恩愛，看來添頂有望，故祝願他們早生貴子。

《東張西望》上周報道，76歲何伯與46歲的「新何太」相識1個月，就在新何太建議下「火速」結婚。（《東張西望》截圖）