背心女「人肉擋巴士」狂拍門！只為尋1物　原因曝光獲撐:值得咁癲

「人肉擋巴士」相當危險，切勿亂試。本港社交平台Threads瘋傳相片，顯示有穿黑色背心女子，於馬路中心以「肉身」截停1輛九巴52X，導致巴士停駛。目擊者透露，女子截停巴士原因是遺留了銀包，感嘆「Welcome to HK」。



事件引來網民熱議，不少人得悉原因後表示同情，「係我都會咁做，如果落車嗰刻知道個銀包跌咗喺巴士上面，應該大部份人嘅第一反應都係追返架巴士要求上車拎返」、「銀包又真係值得咁癲」。不過亦有網民認為也要顧及安全，「漏咗嘢，下個站上車啦，一係返總站搵，唔應該喺條馬路度開門畀你」、「司機開門畀佢係人情唔畀佢上係道理，佢有咩事嘅話最後咪入車長數」。



九巴回覆《香港01》表示，7月25日上午，九巴一輛往旺角路線52X巴士駛離深水埗白楊街巴士站後，一名女子走出馬路中央並拍打車門，聲稱遺留物品在巴士上，車長基於安全考慮，向該女子示意到鄰近前方巴士站再處理；車長勸喻不果，該女子站於車頭位置並阻礙巴士前行，車長其後報警處理。九巴呼籲市民，如發現在車廂內遺下物品，切勿跑出馬路追趕巴士，以免釀成意外：同時可透過網頁或APP1933的 「bot1933互動對話」功能報失。



有穿黑色背心女子，於馬路中心以「肉身」截停1輛九巴52X，導致巴士停駛。（Threads@book.luk）

「Bro因為漏咗個銀包截停咗架巴士。Welcome to HK」。有網民於7月25日在Threads發布2張相片，感嘆有1名女子因為遺留銀包，竟在馬路上截停巴士。

女子遺留銀包 站馬路「人肉擋巴士」

從相片見到，當時正值白天，身穿黑色背心的女子站在馬路上按動手機，前方有1架已停駛的九巴52X。

女子站在馬路上按動手機，前方有1架已停駛的九巴52X。（Threads@book.luk）

第2張相片見到，女子仍站在巴士前面擋路，並像指揮般指手畫腳。而女子旁邊行車線有多部的士停下，估計正在等候交通燈信號。

女子站在巴士前面擋路，並像指揮般指手畫腳。（Threads@book.luk）

網民悉原因同情：銀包真係值得咁癲

網民看過事件議論紛紛，不少網民得悉女子截停巴士原因後表示同情，「銀包又真係值得咁癲」、「有咩問題？掉返轉人哋漏咗嘢，開一開門，又有幾難」「冇咗銀包真係好麻煩的」、「值得同情」、「係我都會咁做，如果落車嗰刻知道個銀包跌咗喺巴士上面，應該大部份人嘅第一反應都係追返架巴士要求上車拎返」、「老實說，佢唔係走出去玩，佢係有合理理由，我又覺得冇需要貼佢上網」、「原來香港呢一輩咁幸福，未喺巴士跌過銀包，一啲同理都冇」、「呢單野如果係當時人的確有啲難取捨，銀包同電話如果無咗的確係幾麻煩，但佢咁做又未必咁好，呢啲兩難野又何必公審」。

不少網民得悉女子截停巴士原因後表示同情。（Threads@book.luk）

網民提醒：落車前應檢查隨身物品

不過有網民反駁，「漏咗嘢，下個站上車啦，一係返總站搵，唔應該喺條馬路度開門畀你」、「司機開門俾佢上車拎係人情，唔畀佢上係道理，佢有咩事嘅話最後咪入車長數」、落車前都應檢查隨身物品，唔係經常落咗車先話唔見嘢，好明顯失主係100%責任」、「漏嘢係你自己責任，截停巴士係你不負責任」、「邊個叫你自己唔好好保管自己財物？」、「公眾地方行為不檢」。

阻礙巴士操作可罰5,000元監禁半年

遺留銀包應否截停巴士引起爭論，但其實根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力、故意阻礙司機望向道路或交通視線、阻礙或干擾巴士的操作，或引致損壞等，違者可處5,000元罰款及監禁6個月。

（Threads@book.luk）

睇多啲：東鐵頭等艙大媽「1人霸4位」：我VIP係要坐！ 大叔奇招KO獲激讚

乘搭港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」特權可以「霸位」？內地社交平台小紅書瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰，其間女子聲言「我哋VIP係要坐！」。大叔見無法「溝通」，爆氣1招「KO」成功坐下，更令女子「無聲出」。



影片引來香港及內地網民熱議，紛紛批評女子離譜，大讚大叔做得好，「好霸道呢！」、「叫他付4個人錢」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「大爺威武！」。也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理。



小紅書近日瘋傳影片，指東鐵頭等廂有女子「1個人霸4個位」，大叔想坐下卻被攔阻大感不滿，觸發罵戰。（小紅書影片截圖）

港鐵東鐵頭等車廂有「VIP」？有內地網民於12月28日在小紅書以「港鐵頭等艙一個人霸四個位」為題發布影片，指來香港旅遊乘搭東鐵頭等車廂時，目擊有女子「1個人霸4個位」，並與想坐下的大叔爭執，疑惑「雖然買了頭等艙的票，但1個人霸4個位真的合適嗎？大爺忍不住了，直接坐上去」。

東鐵頭等車廂大媽「1人霸4個位」：我哋VIP係要坐！

影片長16秒，見到坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵，女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

坐在座位上的女子正與站立在旁邊的大叔爭吵。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

女子大聲質問「第2邊無位坐咩而家？」，大叔回應「就係無位坐，要坐呢度」，沒想到女子竟聲言「我哋VIP係要坐！」。（小紅書影片截圖）

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大叔絕招KO大媽

大叔聞言無奈，扭頭「爆粗」渲泄不滿「X你老X，真係」，隨後「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下，望着女子怒號「X你老X！唔X坐得啊？X你，真係」。女子疑被大叔行為「震懾」，沒有出聲反駁。影片至此結束。

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

大叔「爆氣」出手掃走女子放在無人座位上的物品，強行坐下。（小紅書影片截圖）

兩地網民批大媽「霸道」 讚大叔做得好

香港及內地網民看過影片紛紛批評女子離譜，讚揚大叔「做得好」，「佢有買票，人哋都有買票，憑乜嘢佢1個人霸4個位？」、「叫他付4個人錢」、「真的太無理」、「大爺做得好，這種人不能慣着」、「為大叔點讚」、「大爺威武！」、「1個人就坐1個位置，其他都不用說」。

也有網民認為不宜「硬碰硬」，建議有問題可找港鐵職員或報警處理，「到下一站開門時叫港鐵員工處理」、「Call police」。